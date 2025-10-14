Издание перечислило практические профессии, услуги этих специалистов нужны людям постоянно.

Все больше людей выбирают рабочие профессии из-за того, что корпорации полагаются на искусственный интеллект для выполнения различных задач. Издание Forbes приводит несколько профессий, которыми можно заняться и даже сделать их делом всей своей жизни.

Сантехник

Независимо от того, живете ли вы в одноэтажном доме или в многоквартирном, сантехники являются незаменимыми, востребованными специалистами. К тому же, довольно часто они хорошо зарабатывают.

Опытные сантехники могут зарабатывать до шестизначных сумм, и им для этого не нужно учиться четыре года ради получения диплома и брать студенческие кредиты размером с ипотеку.

Специалист по системам отопления

Технические специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) - это люди, которые обеспечивают комфортные условия проживания в наших домах и на рабочих местах.

Они имеют стабильную работу, ведь летом может сломаться кондиционер, например в офисе, а в феврале - прекратить работу отопления в квартире. Также квалифицированным специалистам хорошо платят.

Издание добавляет, что такую работу искусственный интеллект не может выполнить, поэтому спрос на таких рабочих будет всегда.

Механик

Благодаря работе этих специалистов мы можем ходить на работу, отправляться в путешествия или просто ездить на своих автомобилях. Отмечается, что современные автомобили стали сложнее, чем когда-либо, а это значит, что квалифицированные механики стали более ценными и получают более высокую зарплату.

Механики сейчас не только заменяют масло в автомобиле, но и занимаются их диагностикой, электроникой и другими техническими вопросами.

Плотник

Плотники не только ремонтируют потолки, террасы и перила, но и изготавливают мебель и отделку на заказ, чтобы воплотить вашу мечту об идеальном доме.

Люди часто ищут рабочих, которые могут что-то починить или выполнить полный ремонт дома. В статье говорится, что заказы всегда будут, поскольку клиенты хотят обустроить свое пространство самостоятельно, не жертвуя качеством работы.

Парикмахер

Если вы любите ухаживать за волосами и их стилизовать, тогда эта профессия вам подходит. Парикмахеров и стилистов вызывают не только на особые события, такие как свадьбы или юбилеи, но и ежедневно их услугами пользуются те, кто хочет новую прическу, покраску или укладку.

Издание отмечает, что эти профессии являются практичными, они приносят удовольствие и не поддаются большинству изменений, вызванных искусственным интеллектом на современном рынке труда.

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный директор Ford Motor Company Джим Фарли рассказал, что его сын не собирается поступать в колледж. Фарли поделился, что он хочет стать механиком. Летом парень попробовал себя в этой профессии и заявил, что не хочет получать высшее образование.

Также мы писали, что генеральный директор онлайн-платформы для изучения иностранных языков Duolingo Луис Фон Ан посоветовал выпускникам университетов, как построить успешную карьеру. Он заявил, что "необязательно быть самым блестящим человеком, чтобы добиться успеха". По его словам, нужно упорно работать, пока удача не найдет вас.

