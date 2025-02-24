Сообщается, что доступ ограничили еще 12 февраля.

Корпорация Apple больше не предоставляет российским разработчикам доступ к Apple Developer Enterprise Program – платформе для создания корпоративных приложений. Доступ ограничили еще 12 февраля, пишет российский РБК.

Эта платформа позволяет компаниям делать iOS-приложения и распространять их среди сотрудников в обход магазина App Store. На России утверждают, что такое решение создает для отечественных разработчиков массу проблем.

Сообщается, что платформу ADEP использовали практически все крупные корпорации и компании-разработчики РФ, чтобы обеспечить сотрудников цифровыми инструментами внутри своей экосистемы. Разработанные на ней приложения перестали работать, и бизнес пока не нашел прямой альтернативы этому инструменту.

Видео дня

Отметим, что Apple одной из первых заявила о прекращении сотрудничества с РФ после вторжения в Украину 24 февраля 2022 и уходе с российского рынка. Компания прекратила экспорт всех продуктов компании и отключила Apple Pay и другие сервисы.

При этом, есть сведения, что компания до сих пор частично присутствует на рынке. Так, новенькие iPhone 16 на старте можно было свободно купить в РФ, даже вопреки санкциям. А в прошлом году Apple пополнила бюджет России на $13 млн, оплатив антимонопольный штраф.

В ближайших планах у Apple анонс нового MacBook Air – "самое позднее" в марте. Ключевым обновлением станет новый процессор Apple M4, который обеспечит заметное улучшение производительности и автономности.

К слову, главной новинкой Apple в 2025 году будет не Айфон, а устройство для умного дома, похожее на HomePod, оснащенное экраном. По крайней мере по словам инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg.

Вас также могут заинтересовать новости: