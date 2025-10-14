Владельцы электромобилей Tesla могут следить за тем, как скорость или рельеф местности влияют на запас хода.

Некоторые водители продолжают избегать электромобилей, так как опасаются, что они способны проехать лишь небольшое расстояние без подзарядки, которая может занять несколько часов. Тем не менее современные электрические модели имеют довольно большой запас хода.

В Supercar Blondie рассказали, какое расстояние способны проехать электромобили Tesla всего с 1% заряда. Выяснилось, что этого может быть достаточно для того, чтобы добраться до ближайшей зарядной станции.

Независимые тесты показали, что с 1% заряда батареи автомобили Tesla в среднем способны проехать от 3 до 5 километров. Тем не менее реальный показатель варьируется в зависимости от погодных условий и скорости движения.

Видео дня

Теоретически, электрокар Tesla Model 3 Long Range с заявленным запасом хода 531 км может проехать на 1% заряде около 5,3 километра. Тем не менее эта цифра может быстро сократиться в холодную погоду или при движении на высокой скорости, подчеркнули в издании.

Кроме того, электромобили Tesla способны ехать даже при нулевом уровне заряда батареи. Тем не менее в таком случае электрокар не сможет проехать несколько километров.

В издании посоветовали владельцам электромобилей Tesla использовать приложение Energy App, которое показывает, как скорость, рельеф местности и использование электронных систем автомобиля влияют на расход энергии.

Tesla представила свои самые дешевые электромобили

Ранее компания Tesla представила свои самые доступные автомобили - Model Y Standard и Model 3 Standard. Они основаны на обновленных моделях, но лишились многих стандартных опций.

Заявленный запас хода Tesla Model Y Standard и Model 3 Standard составляет примерно 515 километров. Model Y Standard стоит 39 990 долларов, а Model 3 Standard - 36 990 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: