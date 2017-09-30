Рассматривал "Мрию", встретился со студентами и устроил вечеринку: в Киев прибыл соучредитель Apple Стив Возняк

В Украину с визитом прибыл соучредитель известной американской корпорации Apple и изобретатель первого персонального компьютера Стив Возняк. В Киев он прибыл с женой еще 29 сентября рейсовым самолетом, пишет ТСН.

Возняк успел побывать в Гостомеле, что под Киевом и разглядеть самолет «Мрия». Также он встретился со студентами, а вечером провел бизнес-семинар, после которого была запланирована закрытая вечеринка, вход на которую стоил 200 тысяч гривень.

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"Очень особый визит для нас. Я всегда знал, что моя фамилия - украинская. Всю свою жизнь я хотел приехать в Украину. В частности в Киев. В своей жизни я запланировал сделать четыре вещи, одна из которых - приехать в Киев", - сказал Возняк, чьи предки были украинцами из Перемышля.