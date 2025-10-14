Дата 14 октября ранее была большим праздничным днем для Украины.

Дата 14 октября ранее была настолько важной для нашей страны, что каждый украинец знал, какой сегодня праздник. Однако из-за реформы церковного календаря сегодняшние торжества были перенесены на 1 число. Но это не значит, что нам совсем нечего отметить.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

14 октября празднуется Всемирный день стандартизации, посвященный важности введения единых норм и стандартов в экономике всех стран.

Остальные заслуживающие внимания международные праздники сегодня - День против кариеса, День здоровья легких, День рождения Винни-Пуха, День экологического образования.

Какой сегодня праздник церковный

Сейчас в эту дату верующие чествуют монаха Киево-Печерской лавры Николу Святошу, мучеников Назария и Протасия и икону Богородицы из Вышгорода.

Большинство православных еще хорошо помнят, какой сегодня церковный праздник наступал до перехода на новый стиль. Это Покрова Пресвятой Богородицы, важное для украинцев событие, которое теперь отмечается 1 октября.

Какой сегодня праздник в Украине

С 2014 по 2023 года 14 октября отмечалсяДень защитников и защитниц Украины, совпадающий с Покровой. Когда ПЦУ приняла новоцерковный календарь, мы начали чествовать наших воинов 1 октября.

Ещё один праздник сегодня в Украине, который перенесли, это День украинского казачества. В честь него принято проводить фестивали, мероприятия и концерты, посвященные запорожским казакам.

Также 14 октября - праздник рождения таких известных личностей: актера цирка и кино Николая Кунцевича, киноактера Леся Сердюка, режиссера Владимира Кучинского и военного ВСУ Владимира Гринюка.

Какой праздник 14 октября в народе

Наши предки в этот период готовились встречать зиму, поэтому многие приметы об этой дате предвещали похолодание:

восточный или северный ветер дуют - к морозу;

если уродили грибы, то декабрь будет снежным;

с утра до полудня часто меняется погода - весь октябрь будет переменчивым.

Давние обычаи говорят, что сегодня праздник, удачный для женского пола. Женщины молились Параскеве об удачном замужестве, семейном счастье, излечении заболеваний.

С середины осени люди переставали выходить из дома, поскольку дороги размывало дождями. Крестьяне занимались утеплением помещений, ремонтом, чисткой и побелкой печи, рукоделием. Женщины варили кашу из нового зерна.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом работа в земле - рыхление, вскапывание, удобрение почвы. Не стоит тяжело работать, особенно девушкам. Под запретом стирка и вынос мусора. Несчастливым обычаем в праздник сегодня считается отказать в помощи тому, кто ее попросит.

Вас также могут заинтересовать новости: