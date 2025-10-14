По данным Суспільне Харків, в результате атаки есть шестеро пострадавших.

Ночью российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову, одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города, сообщает ГСЧС Украины в Telegram-канале.

"Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Произошло 2 очага возгорания", - говорится в сообщении спасательной службы.

Также отмечается, что в результате российской атаки есть пострадавшие, но их количество не указывается. В ГСЧС добавили, что все пациенты, которые находились в момент вражеской атаки в больнице, переведены в другое лечебное учреждение. Сейчас их обследуют медики.

Видео дня

При этом, по данным издания Суспільне Харків, по меньшей мере шесть человек получили ранения стеклом из-за российского удара по территории больницы в Харькове. В корпусах больницы, где находились более сотни пациентов, вылетели окна и двери. Издание отмечает, что в этом отделении проходили лечение больные диабетом.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал с места происшествия, что пациентов сразу вывели из палат в укрытие. По его словам, управляемые авиабомбы россиян также побили линии электропередач в городе, из-за чего без света остались около тридцати тысяч семей.

Ситуация на фронте: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что ситуация, которая сложилась в районе города Купянск на Харьковщине является самой сложной для Сил обороны на фронте. По его словам, враг не оставляет попыток полностью захватить город. Селезнев поделился, что стоит более внимательно присматриваться к движениям врага непосредственно в Купянске.

Также мы писали, что аналитики украинского мониторингового проекта сообщили, что российским военным удалось оккупировать населенный пункт на Днепропетровщине и продвинуться в Донецкой области. Также аналитики зафиксировали продвижение российской армии вблизи населенного пункта Шандриголово в Донецкой области. Они отметили, что уточнена линия соприкосновения в селе Малые Щербаки Запорожской области, об освобождении которого стало известно накануне. Сейчас этот населенный пункт находится в серой зоне.

