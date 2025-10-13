Китайскому астронавту кто-то постучал в космосе: ученые озадачены

В вакууме, где звук не может распространяться, китайский астронавт услышал загадочный стук по корпусу корабля - феномен, который до сих пор ставит ученых в тупик.

Во время своего исторического полета в 2003 году первый китайский астронавт Ян Ливэй услышал в капсуле "Шэньчжоу-5" серию ритмичных стуков - "будто кто-то бил по корпусу деревянным молотком". Это было невозможно, ведь в космосе нет воздуха, следовательно - нет и звука. Но даже после возвращения на Землю воспроизвести этот феномен не удалось, пишет Daily Galaxy.

Прошло более 20 лет, но загадка только углубилась. Другие китайские астронавты сообщали, что слышали подобный стук в следующих миссиях 2005 и 2008 годов. С тех пор "космический призрак" стал частью легенд программы "Шэньчжоу". Сам Ян Ливэй шутил: "Если услышите - не пугайтесь, это нормально".

Что говорят ученые

Специалисты предполагают, что причиной могли быть резкие перепады температур, которые вызывают расширение и сжатие металла. Однако звук, который описывал Ян - равномерный и повторяющийся - не совпадает с типичными проявлениями термического стресса. Также не было найдено следов ударов микрометеороидов или признаков технической неисправности.

Некоторые исследователи даже рассматривают психологическую версию - слуховую иллюзию, вызванную изоляцией и напряжением. Но ни один другой астронавт не сообщал о подобных эффектах.

Подобные загадочные звуки слышали и астронавты "Аполлона-10" в 1969 году - они назвали их "космической музыкой". NASA объяснило это радиопомехами, но не все ученые согласились. А в 2021 году зонд NASA Juno зафиксировал над Юпитером электромагнитные волны, которые при преобразовании в звук напоминают странный хор частот.

