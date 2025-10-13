Она вспомнила, как они вели себя в Украине.

Украинская певица Светлана Билоножко заявила, что была шокирована позицией российских актеров Дмитрия Певцова и его жены Ольги Дроздовой, которые поддержали агрессивную войну против Украины.

В интервью Наталье Влащенко она вспомнила, что россияне вели себя очень доброжелательно во время визитов в Украину, однако в определенный момент все изменилось. Как известно, Певцова заочно приговорили к десяти годам заключения за посягательство на территориальную целостность Украины, пропаганду войны и призывы к захвату государственной власти:

"Я просто помню Певцова и Дроздову, как они приезжали сюда в дуэте, в нашей "Мелодии" пели. Помню, мои сыновья еще их в буфете угощали коньяком. И они такие были "свои", такие классные, такие доброжелательные, и вдруг - вот такое. Мне хочется подойти и дать ему в морду со всех сил. Он озверел".

Билоножко эмоционально отметила, что не может объяснить такую трансформацию человека. По ее мнению, позиция Певцова могла радикально измениться из-за денег.

Напомним, российский актер неоднократно публично демонстрировал откровенно антиукраинскую позицию и поддерживал агрессию РФ против Украины. Он отрицал факты военных преступлений российской армии и систематически участвовал в пропагандистских мероприятиях.

