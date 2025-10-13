Постпред США при НАТО подчеркнул, что "медведям не нужно убеждать всех в том, что они медведи".

Союзникам США нужно быть готовыми к тому, что Россия будет действовать глупо и некомпетентно, так как она ослаблена. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, пишет LRT.

"Россия каждый день пытается убедить мир в том, что она медведь. Но, как прекрасно сказал Марк Рютте (генеральный секретарь НАТО - УНИАН), медведям не нужно убеждать, что они медведи. Они просто медведи", - сказал он.

По словам Уитакера, союзники слишком высоко оценивают Россию, хотя ее реальная сила значительно ниже. Он подчеркнул, что россияне готовы жертвовать десятками, сотнями и даже миллионами своих граждан на поле боя, не получая при этом никакой стратегической выгоды.

"Мы готовимся не потому, что Россия - это огромная экономика с мощной армией. Ведь она даже не может занять 20% территории Украины за почти четыре года. Россия опасна тем, что она неосторожна, некомпетентна, и мы просто должны ожидать, что она сделает что-то глупое", - объяснил постпред США при НАТО.

При каком условии начнется война между Россией и НАТО

По словам генерального секретаря НАТО Марк Рютте, если Россия будет "настолько глупой", чтобы напасть на НАТО, то это будет открытая война между Москвой и Альянсом. Он подчеркнул, что в НАТО хотят, чтобы этого никогда не произошло.

Рютте уверен, что вероятная война между Россией и НАТО отличалась бы от войны, которая сейчас идет между РФ и Украиной. Тем не менее он не объяснил, в чем бы заключалась разница.

