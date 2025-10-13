Претензии выдвинуты к компании Lockheed Martin, которая передает самолеты позже запланированных сроков и без необходимых обновлений.

Американские сенаторы обратились к кандидату на должность начальника штаба ВВС США с требованием решить проблему низкой боеготовности истребителей F-35A и роста стоимости их обслуживания. Об этом пишет Defence One.

Как говорится в публикации, председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер заявил, что F-35 остается самым современным истребителем в мире, но слишком много из них простаивают на взлетных полосах.

"Уровень готовности наших самолетов до сих пор ниже целей, определенных Пентагоном. И об этом знают не только в США, но и во всем мире. ВВС не смогут демонстрировать свою мощь, если их лучший самолет не может подняться в воздух", - отметил председатель комитета.

Обращение Уикера были адресованы генералу Кеннету Уилсбаху - бывшему командующему Военно-воздушного командования и Тихоокеанских ВВС, которого выдвинули на должность главнокомандующего ВВС вместо Дэвида Олвина, который в августе неожиданно объявил об отставке.

Во время слушаний сенаторы сосредоточили основное внимание на технических проблемах, которые тормозят эффективность ВВС, - прежде всего на неисправностях и дефиците запчастей для F-35.

"По данным Счетной палаты США, производитель Lockheed Martin регулярно поставляет самолеты с задержками и без необходимых обновлений. С 2019 по 2023 год уровень готовности истребителей пятого поколения колебался между 51 и 71 процентами, тогда как расходы на их обслуживание резко возросли", - говорится в статье.

Сенатор Джек Рид отметил, что простой самолетов подрывает боевую подготовку и содержание пилотов: "Пилоты, которые сидят целыми днями только в тренажерах, теряют мотивацию оставаться в строю".

По данным СМИ, генерал Вилсбах согласился с этой оценкой и признал, что для решения проблемы необходимо увеличить финансирование технического обслуживания.

"Мы должны инвестировать в эти фонды, чтобы запчасти были доступны, когда самолеты взлетают. Сейчас экипажам F-35 приходится ждать доставку деталей, и все это время самолет простаивает, не участвуя в тренировках", - сказал он.

Речь идет о том, что проект оборонного бюджета на 2026 год предусматривает закупку 47 истребителей F-35, в том числе 24 для ВВС. В то же время принятый летом большой оборонный законопроект не предусматривает дополнительных средств для программы F-35, а окончательное решение об их использовании принимает Министерство обороны.

Одна из ключевых инициатив предыдущего руководства ВВС США - генерала Олвина и экс-секретаря ВВС Фрэнка Кендалла - предусматривала глубокую реорганизацию с фокусом на противодействии Китаю. Уилсбах пока не обещает продолжения этого курса, хотя признает, что Китай представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

В письменных ответах законодателям Уилсбах подчеркнул, что ВВС будут уделять одинаковое внимание и защите территории США, и проекции силы в Тихоокеанском регионе. По его словам, пишет Defence One, ВВС должны поддерживать высокую боевую готовность для противодействия серьезным вызовам, в частности тем, что исходят от Китая в Западном Тихоокеанском регионе.

Добавим, что согласно официальным сводкам, в составе Воздушных сил США есть около 5 тысяч самолетов различных типов, среди которых F-35A составляют примерно 400-470 единиц (8-10%).

Напомним, по данным Defence Express, американские самолеты F-16 оказались дороже F-35 - "представителей" семейства малозаметных многофункциональных истребителей "пятого поколения". Агентство военного сотрудничества Минобороны США обнародовало разрешение на продажу Перу истребителей F-16 Block 70. Стоимость составляет около 285 млн долларов за самолет. В рамках одной из сделок с Грецией США разрешили продажу 40 F-35 на 8,6 млрд долларов - 215 млн за единицу.

