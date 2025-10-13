Этот элемент играет ключевую роль в улучшении качества звука при видеосъемке.

Если присмотреться к задней панели iPhone, можно заметить, что помимо камер и вспышки, там есть еще маленькое, едва заметное отверстие, – или дырочка, как удобнее назвать эту загадочную деталь.

Спешим успокоить, это не дефект вашего устройства. Крошечное отверстие, которое вы видите рядом с объективами камеры смартфона, на самом деле является дополнительным микрофоном, пишет SlashGear.

Сколько микрофонов у iPhone

С момента выпуска iPhone XS почти 10 лет назад Apple начала оснащать свои флагманские модели четырьмя микрофонами:

два на нижней грани для звонков,

один над экраном для видеозвонков и голосовых команд,

один – на задней панели для записи направленного звука.

Как он работает

Микрофон рядом с камерой изолирует шумы и делает звук чистым и четким, особенно при съемке видео на улице или в шумных местах. А на iPhone 16 и новее можно использовать функцию "Пространственный звук" для записи объемного видео и смотреть его на Apple Vision Pro.

Поэтому если вы заметили, что при записи видео звук стал хуже, проверьте, не заблокирован ли микрофон. Пыль, мусор или плохо подобранный чехол могут мешать работе. Достаточно аккуратно очистить отверстие и убедиться, что аксессуары не перекрывают микрофон.

Так что в следующий раз, когда вы заметите эту маленькую дырочку рядом с объективами камер, знайте, что она выполняет важную роль, обеспечивая наилучшее качество звука при записи видео.

