Многие пользователи не готовы выкладывать тысячи долларов за флагманы, но и не хотят мириться с ограничениями бюджетных моделей. Золотая середина – телефоны среднего класса, которые за последние пару лет стали особенно популярными.

Как правило, это устройства со стильным дизайном, мощным процессором и батареей, которой легко хватает на весь день. Многие из них также оснащены удивительно хорошими камерами. Редакторы портала Stuff сделали подборку таких смартфонов. Ценовой диапазон – до $600.

Pixel 9a – лучший для большинства. Это самый актуальный смартфон в доступной серии "А" от Google. Менее чем за 500 долларов вы получаете лучшие камеры в сегменте, мощную производительность и "чистый" ОС Android.

Galaxy A56 – для фанатов Samsung. У него при себе AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти на выбор, премиальные материалы и поддержка обновлениями шесть лет. Это 75% всех возможностей S25 за 50% от цены, говорится в обзоре.

iPhone 16e – лучший Айфон. Он не такой доступный, как предыдущие устройства Apple среднего класса, но это в целом более современный телефон, чем уходящий iPhone SE. Процессор Apple A18, FaceID и 48-мегапиксельная камера делают его оптимальным для большинства.

Honor Magic 7 Lite – монстр автономности. Производитель упаковал в компактный корпус толщиной 8 мм массивную батарею емкостью 6600 мАч, которой хватает на несколько дней активного использования. Также обзорщики выделили мощную основную камеру, которая делает четкие снимки в большинстве условий освещения.

Motorola Edge 60 Pro – альтернатива Pixel и Samsung. Смартфон впечатлил экспертов своими фотовозможностями и временем автономности, а полная зарядка менее чем за час (90 Вт) делает его уникальным предложением на рынке Андроидов-среднего класса.

Nothing Phone 2 – уникальный дизайн. Это по-настоящему свежий взгляд на формулу среднебюджетника, отметили специалисты. Главная фишка устройства – уникальный корпус с прозрачной задней крышкой и фирменной подсветкой Glyph Interface.

Xiaomi 14T Pro – самый быстрый смартфон среднего класса. Возможно, ему не хватает вау-фактора некоторых конкурентов, но он не экономит на процессоре (MediaTek Dimensity 9300+ и 12 ГБ в базе) и имеет долговечную батарею.

