Пользователи уже научились убирать водяной знак Sora, поэтому распознать ИИ становится всё сложнее.

С запуском нового генератора видео Sora от OpenAI в интернете резко увеличилось количество фейковых видео, которые сложно отличить от настоящих. Пользователи TikTok и YouTube шутят, что теперь верить видео в интернете стало почти невозможно.

Автор YouTube-канала Showtools.ai Джереми Караско объяснил, на что обращать внимание, чтобы обнаружить ИИ. По его словам, нужно искать несоответствия, например, губы, которые не совпадают с речью, исчезающие объекты, а также записи с якобы камер видеонаблюдения, которые ИИ генерирует особенно хорошо.

OpenAI добавляла водяные знаки Sora и скрытые метаданные, чтобы отмечать ролики как созданные ИИ, но уже через неделю в сети появились гайды по их удалению. Караско советует искать на видео размытые пятна, именно там мог быть водяной знак.

Видео дня

В качестве примера Караско привёл ролик, где медведь прыгает на батуте на заднем дворе дома. Здесь видны все шаблоны современных ИИ-видео: ночная съёмка с камеры видеонаблюдения, странная физика и медведь, уходящий из кадра в никуда. Однако только на YouTube этот ролик собрал больше 13 миллионов просмотров.

Важно помнить, что большинство моделей ИИ создают короткие клипы до 10 секунд. Но Караско подчеркивает, что с ростом качества ИИ-видео методы распознавания будут усложняться, и полностью полагаться на свои глаза уже не получится.

Ранее мы рассказывали, что полиция США попросила подростков не устраивать ИИ-пранки с бездомным в их квартире. Офицер предупредил, что вызов на такой фейковый случай может закончиться плачевно.

