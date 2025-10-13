Сейчас главная задача – найти средства на закупку голубого топлива.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для прохождения ближайшего зимнего сезона наша страна готовится импортировать больше газа из других стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с высокой представительницей Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Киеве. В частности, у главы государства спросили, как Украина планирует пройти зиму, и в чем Украина нуждается от ЕС с точки зрения сложной ситуации в энергетической сфере из-за российских воздушных атак.

Как отметил Зеленский, Украина уже использовала определенные возможности и помощь в прошлые зимние сезоны, когда появлялись проблемы в энергетической отрасли.

Он отметил, что Россия атакует газовые хранилища, газовую инфраструктуру и объекты водоснабжения.

"Поэтому мы уже начали говорить об импорте газа. У нас есть оценка того, что нам понадобится. Но, в основном речь идет о деньгах. На сегодня газ – это не проблема. Проблема заключается в том, чтобы иметь достаточно денег, достаточное финансирование для этого газа", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава государства, есть понимание, где можно купить газ, и какая цена предлагается. В то же время, по его словам, некоторые партнеры Украины не берут средств за газ, но осуществляют поставки. Речь идет о Норвегии или некоторых странах-членах Евросоюза.

"Мы также рассчитываем на них", – сказал Зеленский.

Также президент добавил, что к этому вопросу могут быть привлечены некоторые страны Ближнего Востока.

"Мы использовали наши отношения прошлой зимой", – пояснил он.

При этом, президент Украины убеждает, что вопрос средств будет решен.

Атаки РФ по Украине: последствия

Российские оккупанты уничтожили более половины добычи газа в Украине. Если удары будут продолжаться, Украина ожидает, что до конца марта ей придется закупить примерно 4,4 миллиарда кубометров газа на сумму почти 2 миллиарда евро.

Ранее иностранные медиа сообщали, что в связи с российскими постоянными массированными обстрелами объектов критической инфраструктуры Украине придется потратить миллиарды на дополнительный импорт газа.

