Они воспитывают двойняшек.

Дочери украинской певицы Камалии и бизнесмена Мохаммада Захура имеют гражданство Великобритании.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью Славе Демину. Он отметил, что двойняшки Арабелла и Мирабелла родились в Украине, поэтому могут получить украинское гражданство, если сами этого захотят:

"У них британское [гражданство], но они в любой момент могут получить украинское, они здесь родились. Мне кажется, что британский паспорт более удобен. Поэтому мы шли по этому пути".

На вопрос, думал ли он когда-то о получении украинского гражданства, бизнесмен ответил отрицательно. По его словам, пакистанское гражданство не является "одним из лучших", а украинское - не самое популярное, поэтому в 2007 году он стал гражданином Великобритании.

Напомним, звездная певица развелась с мужем, однако они сохранили хорошие отношения. Недавно она признавалась, что они планируют совместный отпуск в другой стране.

