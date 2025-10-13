Бельгия является одной из стран, которая пообещала предоставить Украине истребители F-16.

Бельгия получила первые истребители F-35, заказанные у Соединенных Штатов Америки. Это событие важно и для Украины, ведь может ускорить поставки истребителей F-16, пишет "Милитарный".

Бельгийские пилоты в течение нескольких месяцев проходили подготовку на американской авиабазе Люк в Аризоне, после чего истребители перегнали на базу Флорен в Бельгии. Пополнение ожидает этап оперативной оценки и интеграции перед введением в строй. Это должно произойти уже в следующем году.

Издание напоминает, что Бельгия заказала 34 таких истребителя еще в 2018 году с целью замены F-16. Впоследствии заказ увеличили до 45 единиц. Ожидается, что полная замена F-16 состоится до 2028 года.

"Сейчас достижение начальной готовности новых самолетов к боевому применению с возможностью проведения ограниченных операций запланировано на середину 2027 года, а полная боевая готовность – на конец 2030 года", – говорится в материале.

Почему получение F-35 Бельгией важно для Украины

Как известно, Бельгия является одной из стран, которая пообещала предоставить Украине истребители F-16. И полученные F-35 должны заменить именно эти самолеты. Правительство страны не раз говорило, что поставки F-16 напрямую зависят от сроков получения F-35 для бельгийских Воздушных сил.

В целом Бельгия планирует передать Украине до 30 F-16 до 2028 года. В апреле премьер-министр страны говорил, что два истребителя будут поставлены уже в 2025 году, еще два – в 2026-м.

Словения присоединится к инициативе НАТО по закупке оружия для Украины у США. В то же время сумму, которую выделяют для этого проекта, не раскрывают.

Тем временем Нидерланды передали Украине противоминный корабль типа Alkmaar. Уже идет подготовка экипажа. Известно, что до конца года ожидается передача еще одного такого судна.

