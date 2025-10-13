В Украине стартовал образовательный курс "Покрова", созданный на волонтерских началах для тех, кто интересуется украинской культурой. Он является частью большой инициативы "Знай свою Украину" и имеет целью объединить украинцев вокруг национальной культуры, традиций и языка. Об этом рассказал один из разработчиков курса - бизнесмен и меценат Игнат Коробко.

"Это часть большой инициативы "Знай свою Украину", которая знакомит детей и взрослых с главными украинскими праздниками - Рождеством, Пасхой, Купалом и Покровом. Курс может быть интересным не только людям в разных регионах Украины, но и тем, кто сейчас живет за рубежом, но стремится сохранить украинскую идентичность. Мы хотим, чтобы украинскую культуру знали и любили по всей стране. Вместо того, чтобы клеймить кого-то "предателями", нужно обучать, объяснять, показывать красоту украинской культуры. Только так можно заложить основу для настоящего национального единства - единства, опирающегося на культуру, традиции и язык", - рассказал Игнат Коробко.

Бизнесмен уверен: культура - это сокровищница украинской идентичности. Поэтому не только помогает ВСУ, но и активно поддерживает культурные проекты, которые рассматривает как инвестиции в будущее.

"Оборона страны требует физической силы, а ее устойчивость требует внутреннего единства. Недостаточно просто изгнать врага; мы должны иметь прочный фундамент, чтобы строить государство дальше. Для стратегической защиты мы должны помочь людям по всей Украине понять общую культурную основу. Именно поэтому я поддерживаю такие проекты, как "Знай свою Украину". Это делается для того, чтобы наша общая идентичность сохранялась - и за рубежом, и в разных регионах страны. Ведь поддержка культуры и образования - это инвестиции в наше будущее", - отмечает он.

Ранее Игнат Коробко с командой единомышленников поддержали украинский перевод и издание книги From The Ukraine to Ukraine, созданной Институтом Кеннана. После начала полномасштабного вторжения разработали коммуникационную стратегию для Сухопутных войск. Также на волонтерских началах создали интернет-платформы для информирования мира о российских преступлениях в Украине и для противодействия вражеской пропаганде на временно оккупированных территориях.

Курс "Покрова" создан Благотворительным фондом КОЛО, Музеем Ивана Гончара и платформой EdEra при поддержке меценатов. К созданию курса присоединились не только педагоги, но и волонтеры-айтишники, предприниматели и креативщики. Курс рассказывает об истории и традициях праздника Покрова, сочетающий в себе темы украинского воинства, кобзарства и духовного наследия. Это бесплатный вебинар для всех, кто интересуется украинской культурой.