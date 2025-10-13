Он говорит, что Россия не будет уклоняться от военного противостояния с НАТО.

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер предупредил о реальной опасности военного конфликта с Россией. На слушаниях в Бундестаге он сказал, что Россия стремится подорвать НАТО и дестабилизировать демократии в Европе, пишет Zeit.

Он предупредил, что для достижения своей цели Россия не будет уклоняться от прямой военной конфронтации с НАТО, "если это будет необходимо". Егер предостерег от недооценки угрозы, которую представляет Россия.

"Мы не должны сидеть сложа руки и считать, что возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня под огнем. В Европе, в лучшем случае, царит ледяной мир, который может в любой момент перерасти в горячее противостояние", - сказал президент BND.

Он также сказал, что действия России "направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол и запугивание наших обществ". Он добавил, что по российским планам Европу должен парализовать страх и бездействие, чтобы заставить ее отказаться от своих интересов:

"В Москве рассчитывают на реальные шансы расширить свою зону влияния на запад и поставить экономически гораздо более сильную Европу в зависимость от России".

Для этого, по его словам, Россия использует шпионаж, саботаж, провокации и заказные убийства оппозиционеров, а также применение дронов в чужом воздушном пространстве.

Учитывая риски, глава BND сказал о необходимости дополнительных полномочий для Федеральной разведывательной службы.

В рамках публичных слушаний на заседании парламентского контрольного комитета на вопросы депутатов отвечали также глава Службы защиты Конституции Синан Селен и президент Военной контрразведки Мартина Розенберг. Издание добавило, что как правило, руководители спецслужб высказываются только на строго конфиденциальных заседаниях контрольного органа. Однако раз в год опрос проводится публично на пленарном заседании Бундестага.

Напомним, что ранее представители разведок предупреждали, что ненадлежащее реагирование на российские провокации в Европе приведут к еще большей эскалации. За прошедшие годы действия России, вероятно, стали причиной поджогов торговых и логистических центров в Польше, попыток установить взрывчатку на самолетах, подготовки к убийству генерального директора Rheinmetall. А в последнее время над Европой наблюдаются многочисленные инциденты с неизвестными дронами, за которыми, как считается, также стоит РФ.

Также разведчики предупреждали, что в Кремле уже обсуждали сценарии военного вторжения в страны НАТО. Таким образом, говорят они, россияне будут пытаться выйти из украинской войны - переключившись на другую войну.

