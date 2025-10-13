Сердечные болезни и инсульты являются главными причинами смертности в мире.

Ученые провели глобальное исследование среди 204 стран, которое показало, что средняя продолжительность жизни в мире снова достигла доковидного уровня. При этом, в Украине женщины живут дольше, чем мужчины, сообщает научный журнал The Lancet.

Согласно данным Института метрик и оценки здоровья (IHME), в 2023 году средняя продолжительность жизни в мире составила 76,3 года для женщин и 71,5 года для мужчин. В Украине женщины живут в среднем 78,5 года, а мужчины - 66,6 года.

Также исследование показало, что основными причинами смертности после спада COVID-19 являются сердечные болезни и инсульты. Добавляется, что неинфекционные болезни составляют около двух третей самых распространенных причин смерти, в частности сердечно-сосудистые болезни, инсульты, диабет, хронические заболевания почек и болезни Альцгеймера.

Видео дня

Факторами риска, которые вызывают развитие этих болезней, являются повышенное артериальное давление, курение, высокий уровень холестерина, диабет, ожирение, загрязненная среда и низкий вес при рождении. Кроме того, тревожность и депрессия становятся все более распространенными.

Что касается продолжительности жизни, то в высокоразвитых странах люди живут в среднем 83 года, тогда как в странах Африки к югу от Сахары этот показатель составляет лишь 62 года.

Отмечается, что среди молодежи в возрасте 20-39 лет главными причинами смертности в Северной Америке являются самоубийства, передозировка наркотиками и чрезмерное употребление алкоголя. Среди детей 5-14 лет в мире ключевыми рисками являются дефицит железа, загрязненная вода, антисанитария и недоедание.

Население Украины после войны: какие есть прогнозы

Ранее УНИАН сообщал, что президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов заявил, что согласно пессимистическому сценарию, в Украине может остаться 10-15 миллионов граждан. В то же время, Милованов добавил, что есть и оптимистический прогноз, который предусматривает, что в случае прекращения войны в стране и движения в сторону Евросоюза, домой будут постепенно возвращаться все больше украинцев. Милованов добавил, что тогда численность населения может составлять где-то 35-40 миллионов. Также он отметил, что многим иностранцам нравится жить в Украине.

Также мы писали, что результаты нового опроса, проведенного Институтом ifo среди украинцев в Европе показали, что почти каждый второй украинский беженец был бы готов вернуться, если бы Украина восстановила границы 1991 года, а также вступила в НАТО и получила перспективу вступления в Европейский Союз. Также большинство респондентов ответила, что для них обязательными условиями возвращения в Украину являются улучшение ситуации на рынке труда и борьба с коррупцией. Примечательно, что без выполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий только 3% украинских беженцев готовы вернуться домой.

Вас также могут заинтересовать новости: