Оптимальным местом для хранения яиц является холодильник, но не его дверца.

Вопрос о том, где хранить яйца, годами вызывает споры. Одни считают, что лучше всего для этого подходит холодильник, другие - что яйца в шкафу или ящике дольше будут оставаться свежими.

Эксперты по пищевым продуктам на страницах издания Express поделились советом, как продлить срок годности яиц на несколько недель.

Специалисты из Modern Milkman заявили, что оптимальным местом для хранения купленных в магазине яиц является, собственно, холодильник, но при этом они должны остаются в оригинальной упаковке.

По их словам, хранение яиц в холодильнике в оригинальной упаковке - лучший способ продлить их свежесть. Это позволит поддерживать постоянную температуру, предотвращая порчу и замедляя размножение бактерий.

"Температура 4 °C или ниже обеспечит свежесть и вкус ваших яиц. А хранение в оригинальной упаковке защитит их от, возможно, более сильного, запаха соседних продуктов", - отметили специалисты.

Еще одно преимущество хранения яиц в оригинальной упаковке, по их словам, - возможность видеть дату годности.

Кроме того, эксперты рекомендуют класть яйца не в дверце, а на полке в холодильнике, где температура более стабильна.

"Хотя многие люди предпочитают размещать продукты в легкодоступном месте на дверце, температура в этой зоне колеблется от того, что вы открываете холодильник в течение дня", - пояснили они.

Также эксперты рассказали, что яйца можно хранить, даже если вы разделили белки и желтки. Так, взбитые желтки в герметичном контейнере в холодильнике будут оставаться свежими до трех дней. Белки также можно положить в герметичный контейнер или пакет - и они могут безопасно лежать примерно два дня. А еще белки можно заморозить - в таком состоянии они могут находиться до трех месяцев.

