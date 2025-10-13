Она не называла имен, однако подписчики сразу проследили связь между сообщением и последними новостями.

Бывшая жена Джастина Трюдо, телеведущая Софи Грегуар-Трюдо, опубликовала эмоциональное послание об искусстве отпускать любовь.

Сообщение появилось в ее Instagram-аккаунте на фоне бурных обсуждений нового романа Джастина Трюдо. Напомним, на днях в сеть попали фото, где он целуется с Кэти Перри. Софи призналась подписчикам, как трудно научиться не держаться за прошлое, даже когда речь идет о любви:

"Иногда мы забываем, что ничего из того, что мы любим, не принадлежит нам навсегда. Люди, места, даже мгновения, которые казались бесконечными... Время просит нас не цепляться за них, но мы все же цепляемся. Я цепляюсь, потому что держаться безопаснее, чем отпускать".

Она призвала позволить себе любить то, что есть, не пытаясь сохранить это навсегда. "Когда мы отпускаем то, что не можем удержать, мы открываем пространство для истинной связи, для памяти, для уроков. Улыбка может эхом отзываться всю жизнь, как и боль утраты. В прошлом году я потеряла отца, и вместе с горем пришла милость. Возможно, самое глубокое учение любви - стоять с открытым сердцем перед тем, что уходит", - добавила она.

Как известно, Джастин и Софи объявили о разводе в 2023 году после 18 лет брака. У них трое детей - сын Ксавье, дочь Элла-Грейс и младший сын Адриан.

На днях сеть взбудоражили снимки с яхты, на которой романтично проводили время Кэти Перри и Трюдо. Слухи о романе появлялись и раньше, однако снимки стали первым "настоящим" доказательством отношений.

