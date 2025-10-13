Новый директор БЭБ Цивинский поручил разработать план повышения доверия к Бюро экономической безопасности

Доверие граждан - это не просто показатель в отчете, а главный экзамен для любой государственной институции, заявил директор Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Александр Цивинский.

По словам руководителя ведомства, результаты исследований обнародованные недавно в медиа свидетельствуют о том, что уровень доверия к БЭБ является одним из самых низких среди правоохранительных органов страны.

"Доверие общества - это не показатель в отчете. Это главный экзамен для любой государственной институции. Доверие не появляется автоматически - восстанавливаем его действиями", - подчеркнул Цивинский.

Во время сегодняшнего совещания руководитель БЭБ довел результаты исследования до центрального аппарата и территориальных управлений. Он поручил каждому подразделению в течение недели сформировать конкретные шаги для повышения эффективности работы и улучшения коммуникации с обществом.

Напомним, Правительство назначило Александра Цивинского руководителем БЭБ в августе 2025 года.

