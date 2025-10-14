Поведение некоторых птиц может предвещать похолодание и приход северных ветров.

Некоторых птиц, которые обитают в Украине, ученые называют "барометрами" из-за их способности предсказать похолодание и приход северных ветров. Такими, в частности, являются вяхирь и дикая перепелка, пишет Телеграф.

"Если вяхирь появился на дельте Днестра, то 100% через несколько дней будет холодный фронт и у нас похолодает", - рассказал изданию соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко.

По его словам, он проверял эту примету неоднократно, и каждый раз она срабатывала.

"Хотя интересно, что даже ученые до сих пор не могут до конца понять, как птицы ориентируются в море, океане, когда направляются в теплые края на зимовку. А перелет вяхирь - поиск места на зимовку, потому что он каким-то образом чувствует, что приближается похолодание", - пишет издание.

Еще один вид пернатых "барометров", по словам Роженко, - это дикие перепела. Он пояснил, что когда они начинают осенью свою миграцию, это означает, что очень скоро подует северный ветер, который принесет заморозки и похолодание.

"Эта птичка чувствует изменение движения воздуха не как угрозу, от которой надо бежать, а наоборот. Северный ветер облегчает перелет перепелов, ведь дует им в спину. Таким образом они тратят меньше энергии и очень быстро пересекают Черное море и садятся в Крыму, на Крымском полуострове и там зимуют", - говорится в материале.

Другие новости о птицах

Как сообщал ранее УНИАН, орнитолог Дэвид Линдо рассказал об одной из самых странных птиц в мире - колумбийском пастушке. Он обитает на густых болотах Колумбии и летает на высоте от 2000 до 4100 метров, где воздух разрежен. Эти птицы не встречаются нигде на планете, кроме высокогорных водно-болотных угодий вокруг Боготы. Одной из главных ее особенностей является то, что она издает необычный звук, похожий на хрюканье, поэтому даже местные жители не всегда понимают, что они слышат именно эту птицу.

Также мы писали о самой маленькой птице в Украине, которая весит как монета и ест каждые 10 минут. Речь идет о золотомушке желточубе. Она обитает в украинских хвойных лесах и считается самым маленьким по размеру видом во всей Евразии, а также одним из самых маленьких в мире. Эта птичка весит всего 5-7 граммов, а длина ее тела достигает 8 сантиметров. Миниатюрность этого вида особенно заметна по сравнению с полевым воробьем, чей вес и рост составляют 20 граммов и 13 сантиметров.

Вас также могут заинтересовать новости: