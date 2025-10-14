Мечта обладать военным истребителем все же не такая несбыточная, хотя существует много нюансов.

Владение военным истребителем является мечтой для многих авиационных энтузиастов. Однако реальность такова, что право владения такими самолетами строго регулируется, рассказывает ресурс Wion.

В Соединенных Штатах запрещено гражданским лицам владеть действующими военными истребителями. Продажа боевых самолетов частным лицам запрещена правительством США, что позволяет официально контролировать передовые военные технологии.

Но мечта владеть военным истребителем все же не такая несбыточная. В Штатах гражданские лица могут легально приобрести выведенные из эксплуатации военные самолеты.

"Эти самолеты должны быть демилитаризованы, то есть все системы вооружения и чувствительное оборудование должны быть удалены. Кроме того, самолеты должны быть зарегистрированы в Федеральном управлении гражданской авиации и соответствовать стандартам гражданской авиации", – говорится в материале.

Однако оформить собственность над выведенным из эксплуатации истребителем тоже довольно непросто. Пилот должен получить специальную квалификацию для каждого самолета, которым хочет владеть. К тому же, стоит вспомнить о высоких затратах на техническое обслуживание самолетов. Найти квалифицированных специалистов, которые разбираются в таких самолетах, тоже может быть сложно.

"Кроме того, эксплуатация таких самолетов требует строгого соблюдения правил воздушного пространства и ограничений по шуму. Некие люди успешно справились со сложностями, связанными с владением и эксплуатацией выведенных из эксплуатации истребителей. Например, бывшие пилоты и авиационные предприниматели приобрели советские самолеты МиГ-21 и МиГ-29, часто используя их для проведения учений по противодействию противнику во время военных учений", – рассказывают автор.

Несколькими самолетами владеет и актер Том Круз, который является лицензированным пилотом. К примеру, он имеет старинный P-51 Mustang, истребитель времен Второй мировой войны, который засветился в фильме "Топ Ган: Маверик".

Хотя владение боевыми самолетами для гражданских возможно, обычно оно доступно только тем, кто имеет значительные ресурсы и опыт в авиации.

Интересные факты об истребителях

ИстребителиF-22 стоят дороже небоскреба и остается одним из лучших истребителей мира. Военно-воздушные силы США оценивают стоимость F-22 примерно в 143 миллиона долларов за один истребитель. Но если учитывать разработку, изготовление, исследования, то эта сумма возрастает до 350 миллионов долларов.

Мы также рассказывали о том, как истребители выживают в морозном небе на критической высоте. Gripen и F-35 выполняют миссии на высоте 12 000 метров при температуре ниже -50°C.

