Соответствующий законопроект находится на рассмотрении российского парламента.

Правительство России согласовало законопроект, который позволяет привлекать лиц из мобилизационного резерва для задач вне территории страны во время вооруженных конфликтов, пишет Defense Express.

Издание добавляет, что такое привлечение в состав вооруженных сил возможно без проведения мобилизации и в мирное, а не только в военное время как сейчас.

Аналитики прогнозируют, что документ в парламенте России пройдет быстро все голосования и вступит в силу в краткосрочной перспективе. Отмечается, что в зависимости от потребностей, такое решение может быть официально оформлено за пару суток.

Издание уточняет, что эти изменения будут касаться именно российских резервистов - лиц, заключивших с так называемым минобороны РФ контракт на прохождение военной службы в резерве. Согласно официальным данным, в России количество резервистов может достигать до 2 млн человек.

Аналитики отметили, что эту цифру не стоит путать с общим мобилизационным резервом который рассчитываются исходя из общего количества населения соответствующего возраста и здоровья. Добавляется, что пока неизвестно, какое количество резервистов в России может быть для набора на контракт на действительную военную службу.

В то же время, эксперты считают, что эту информацию следует воспринимать на фоне методических разговоров о планах Кремля провести мобилизацию в той или иной форме. Не исключено, что решение расширить возможность использования резервистов как раз им и является.

Издание отмечает, что в 2022 году так называемая "частичная мобилизация" в России коснулась 300 тысяч человек, что повлекло в стране социальное напряжение. После этого, ее заменили на так называемую "ползучую" мобилизацию с широким рекрутингом желающих подписать контракт и получить значительную денежную мотивацию. Но оккупанты начали жаловаться на ее эффективность, также в дополнение на это идут значительные финансовые затраты.

В статье говорится, что пока неизвестно, удовлетворит ли Кремль потребность в "пушечном мясе" за счет резервистов. То же самое касается и планов врага по объему привлечения резервистов к боевым действиям и как именно будет проходить привлечение резервистов.

Есть предположение, что сначала их должны призвать на военные сборы. Издание приводит данные, что в стране-агрессоре нахождение в военном резерве оплачивается в пределах до 6 тысяч рублей, сейчас это около 75 долларов для прапорщиков, сержантов и рядовых. При этом, для офицеров эта сумма составляет до 10 тысяч рублей, то есть, около 125 долларов. Примечательно, что в России за неявку на военные сборы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в НГУ "Азов" сообщили, что на Доброполье, Донетчина российские оккупанты бросили в наступление 16 единиц тяжелой бронетехники. Отмечается, что это была очередная попытка проведения механизированного штурма на позиции Сил обороны. В сообщении "Азова" указывается, что в результате оборонительных действий было уничтожено 9 боевых машин пехоты, 4 бронированных транспортера, 3 танка и 3 мотоцикла. Противник пытался захватить населенный пункт Шахово.

Также мы писали, что аналитики сообщили, что в районе Серебрянки в Донецкой области происходит увеличение серой зоны. Отмечается, что здесь происходит постоянное давление врага без конкретного закрепления или контроля местности. Противник фиксируется буквально по всему "серому", где по нему осуществляется поражение. Аналитики добавили, что для Сил обороны Украины проблемой стала потеря Серебрянского лесничества, где противник использует местность для того, чтобы прорваться, в частности в районе Серебрянки.

