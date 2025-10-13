Растущие расходы на образование и инструменты искусственного интеллекта заставляют все больше студентов пропускать или досрочно покидать колледж.

Кризис занятости среди поколения Z — людей, родившихся примерно с конца 1990-х по начало 2010-х годов — не мешает генеральному директору OpenAI Сэму Альтману завидовать сегодняшним студентам, бросившим колледж.

"Я завидую нынешнему поколению 20-летних дроп-аутов. Потому что количество всего, что можно создать, и масштаб возможностей в этой сфере просто невероятен", — отметил он в интервью Роуну Чину на конференции DevDay, пишет Business Insider.

У него, по его словам, уже несколько лет нет по-настоящему свободного пространства в голове, чтобы подумать, что бы он сам построил. Но он точно знает — "сейчас можно создать кучу классных вещей".

Альтман бросил Стэнфордский университет в 2005 году, через два года обучения на факультете информатики. Он ушел в 19 лет, чтобы основать Loopt — приложение для обмена геолокацией в социальных сетях, и прошёл акселератор Y Combinator. После того как приложение было продано, Альтман стал президентом YC, а позже — сооснователем OpenAI.

В интервью Чину Альтман признался, что ему трудно давать советы по поводу уникальных преимуществ, которые стоит использовать основателям стартапов. По его словам, эти преимущества должны быть индивидуальными — зависеть от продукта, технологий, времени и положения в отрасли.

"В целом стартапы должны разбираться по ходу дела. Если бы вы спросили меня, когда мы запускали ChatGPT, какие у нас будут долгосрочные преимущества, я бы ответил: "Понятия не имею"", — признался он.

Высшее образование или дело мечты

Бросившие колледж уже давно считаются героями Силиконовой долины благодаря череде успешных примеров — от Билла Гейтса и Ларри Эллисона до Стива Джобса, Джека Дорси и Марка Цукерберга.

На решение покинуть университет или вовсе не поступать влияют два фактора. Во-первых, высшее образование стало гораздо дороже: полная стоимость четырёхлетней программы в некоторых вузах превышает полмиллиона долларов, пишет СМИ.

Во-вторых, бурное развитие искусственного интеллекта и доступность инструментов для "вайб-кодинга" делают запуск стартапа возможным даже без глубоких технических знаний.

К примеру, еще в апреле оборонная технологическая компания Palantir запустила Meritocracy Fellowship — четырёхмесячную оплачиваемую стажировку для выпускников школ, не поступивших в колледж.

Другие новости про Сэта Альтмана

Ранее УНИАН сообщал, что создатель ChatGPT предсказал будущее ИИ. Альтман уверен, что человечество стоит на пороге создания цифрового сверхразума, и этот процесс неизбежен. Через пару лет, по его словам, ИИ-модели будут совершать научные открытия, "которые люди не могли бы сделать сами".

Кроме того, мы рассказывали, что Альтман и бывший главный дизайнер Apple готовят секретное ИИ-устройство. Перед запуском компании предстоит решить несколько технических задач.

