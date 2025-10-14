Компания показала сразу три готовых к производству варианта.

На ежегодной выставке Ассоциации армии США (AUSA), которая проходит с 13 по 15 октября 2025 года, компания Oshkosh Defense презентовала новую линейку автономных многоцелевых боевых машин FMAV (Family of Multi-mission Autonomous Vehicles), которые могут запускать ракеты Tomahawk, GMLRS, PrSM и ударные дроны Switchblade 600, сообщает Oshkosh Defense.

Компания продемонстрировала, как платформы FMAV непосредственно поддерживают приоритеты модернизации в области высокоточного огня на большие расстояния. Они стремятся предоставить готовые к использованию, основанные на производстве решения, которые уменьшают риски и увеличивают возможности солдат в сложных условиях.

Указывается, что компания на выставке выставила напоказ три готовых к производству варианта из своего портфеля FMAV.

Экстремальное многоцелевое автономное транспортное средство(X-MAV) компания показала с четырьмя ракетами Tomahawk. Она имеет такую же огневую мощь, как пусковая установка Typhon, но превосходит ее по мобильности и проходимости. Это делает ее пригодной для действий в сложных условиях.

Среднее многоцелевое автономное транспортное средство(M-MAV) базируется на FMTV A2 и является автономной пусковой установкой MLRS. Указывается, что с нее можно запускать ракеты GMLRS, ER-GMLRS, PrSM, ATACMS и боеприпасы MFOM, включая Joint Reduced Range Rocket (JR3).

Легкое многоцелевое автономное транспортное средство(L-MAV) предназначено для тактической поддержки и борьбы с беспилотниками. Платформа оснащена дронами Switchblade 600 и системой BlueHalo Titan C-UAS, позволяющей одновременно вести разведку, поражение и противодействовать вражеским БпЛА.

Разработчики считают, что все три машины могут действовать автономно или во взаимодействии, образуя мобильную систему огневой поддержки с минимальным участием персонала.

В компании отметили, что семейство FMAV создано как гибкая платформа для будущих систем дальнего поражения, которая сочетает высокую мобильность, автономность, а также мультифункциональность.

