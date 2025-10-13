Новые отношения начались еще в начале лета.

Мировые таблоиды взорвались после появления фото, на которых певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо целуются на яхте у побережья Санта-Барбары.

Как выяснило The Sun, 40-летняя звезда и 53-летний политик тайно встречаются уже четыре месяца. По словам инсайдера, из-за европейского этапа тура "Lifetimes" они не могут проводить много времени вместе, но постоянно находятся на связи:

"Джастин - немного гик, он сам не верит, что такой известный и яркий человек, как Кэти, заинтересовался им. А она, в свою очередь, поражена, что такой уважаемый политик хочет с ней встречаться".

Слухи об их романе появились еще в июле, когда Перри и Трюдо заметили на прогулке в Монреале. Тогда источники сообщали, что Трюдо наслаждается знакомством и считает Кэти "глотком свежего воздуха" после своего развода.

Романтические слухи усилились, когда Трюдо с дочерью Эллой-Грейс посетили концерт Перри в Монреале. Окончательные сомнения развеялись после их совместных фото с яхты.

Напомним, Джастин Трюдо разошелся с женой Софи Грегуар в 2023 году после 18 лет брака. Пара имеет троих детей: 17-летнего Ксавье, 16-летнюю Эллу-Грейс и 11-летнего Адриена.

Кэти Перри недавно завершила отношения с актером Орландо Блумом, с которым была вместе почти десять лет. У них есть пятилетняя дочь Дэйзи Дав.

