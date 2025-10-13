Источники издания не исключают, что Украине понадобится более 200 миллиардов долларов поддержки в случае продолжения российско-украинской войны.

Европейский Союз все больше убеждается, что использование около 200 миллиардов евро замороженных активов российского центрального банка (в частности выделение Украине 140 миллиардов евро "репарационного кредита") – это единственный путь для обеспечения стабильного финансирования нашего государства. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, ЕС будет пытаться достичь политической договоренности по использованию этих активов на саммите лидеров в Брюсселе на следующей неделе. Однако, даже если саммит завершится результативно, дополнительные деньги на следующий день не выделят.

"Руководство блока (в случае достижения договоренности по использованию активов, – УНИАН) быстро начнет работу над юридическим предложением по механизму выделения денег до второго квартала следующего года", – отметили собеседники издания.

Согласно планам, которые обсуждаются в ЕС, Украина получит около 140 миллиардов евро новых кредитов под эти активы. Страны-члены блока также обсуждают условия предоставления кредитов и цели, на которые можно будет использовать эти средства. Речь идет, в частности, о возможности использования российских активов на военные нужды.

При этом деньги будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине компенсацию за ущерб, нанесенный российско-украинской войной.

В то же время ЕС или группа стран-членов блока предоставит Euroclear – бельгийскому клиринговому центру, где хранятся российские активы – гарантии того, что он сможет удовлетворить любые потенциальные юридические претензии РФ.

Вместе с тем, собеседники Bloomberg отмечают, что Украине может не хватить не менее 200 миллиардов долларов для отражения агрессии РФ и поддержки экономики.

"По словам некоторых респондентов, Киеву, вероятно, понадобится более 200 миллиардов долларов для поддержания своей обороны и удовлетворения финансовых потребностей до конца этого десятилетия, если война продолжится", - отмечает издание.

Страна-агрессор уже заявила, что будет принимать ответные меры, если ЕС решит арестовать российские активы. Вместе с тем, по данным издания, планы ЕС не предусматривают прямого ареста активов.

В этом контексте журналисты напоминают, что финансирование большей части военных и экономических потребностей Украины сейчас обеспечивает Европа, тогда как США заявили, что больше не будут платить за оружие, которое они могут предоставить Киеву.

Замороженные активы РФ

Как известно, большая часть российских активов заморожена в ЕС с начала полномасштабного вторжения. Украина получает только проценты с них. В частности, 1 октября в государственный бюджет Украины поступил транш в 4 миллиарда евро от Европейского Союза за счет российских замороженных активов.

6 октября Еврокомиссия представила план возможного использования замороженных активов РФ. Указанный план позволяет правительствам стран-членов блока использовать до 185 млрд евро российских активов.

При этом использование российских активов может произойти без их конфискации, против которой выступают бельгийские чиновники. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что конфискация российских активов из бельгийских банков поставит под угрозу репутацию страны как центра финансовых услуг.

