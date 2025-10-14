Все эти змеи достигают в длину более пяти метров.

Некоторые змеи могут достигать гигантских размеров. Среди них есть один вид, в размеры которого трудно поверить.

В BBC Wildlife Magazine назвали 8 самых длинных змей в мире. Все они достигают в длину более пяти метров.

ТОП-8 самых длинных змей в мире:

Видео дня

Сетчатый питон - 7 метров Иероглифовый питон - 6,5 метра Анаконда - 6,3 метра Темный тигровый питон - 5,8 метра Королевская кобра - 5,7 метра Кубинский удав - 5,7 метра Австралийский кустарниковый питон - 5,7 метра Аметистовый питон - 5,5 метра

В издании поделились, что сетчатый питон в среднем достигает в длину около 7 метров. Тем не менее самая длинная достоверно зарегистрированная особь имела длину 7,8 метра.

Отмечается, что в рацион сетчатых питонов обычно не входят люди. Тем не менее иногда они нападают на людей.

Чаще всего сетчатый питон питается крупными животными, такими как свиньи и даже крупный рогатый скот. Этот вид обитает в Южной и Юго-Восточной Азии.

Что известно о самой ядовитой в мире змее

Ранее в BBC Wildlife Magazine рассказали о тайпане. Это самая ядовитая змея в мире.

Отмечается, что яда в одном укусе тайпана хватает, чтобы убить сотню взрослых животных. Тем не менее эти змеи избегают контактов с людьми и нападают только, если их спровоцировать.

Тело этой змеи тонкое, вытянутое, желтовато-коричневого цвета, с чешуей в виде ломаного "елочного" узора. Тайпаны обычно имеют длину от 2 до 2,7 метра и вес 1-2 кг.

Вас также могут заинтересовать новости: