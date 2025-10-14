Это поможет сделать ваши фото более чёткими.

Современные камеры в смартфонах настолько продвинуты, что ими снимают даже полнометражные фильмы, но качество фотографий сильно зависит от того, насколько чистый объектив. Пыль, грязь и отпечатки пальцев могут испортить долгожданный кадр, делая его размытым.

Эксперты Slashgear советуют не использовать одежду для протирки объектива, ткань может оставить мелкие царапины или следы от моющих средств.

Вместо этого лучше применять специальные салфетки для объективов, чистую микрофибру, мягкую щёточку и баллончик со сжатым воздухом.

Пошаговая инструкция по очистке камеры смартфона

Снимите телефон с чехла и положите на чистое полотенце экраном вниз или объективом вверх, чтобы защитить поверхность. Щёточкой или микрофиброй аккуратно уберите видимую пыль и крупные частицы. Используйте сжатый воздух, чтобы очистить пространство вокруг объектива, особенно если камера выступает над корпусом. Салфеткой для линз протрите поверхность объективов круговыми движениями, от центра к краям. Если используете жидкость для линз — капните минимум и сразу протирайте сухой тканью. После чистки сделайте тестовый снимок на ярком и тёмном фоне, чтобы убедиться, что на объективе нет разводов и пятен.

Ранее мы рассказывали, что за маленькая дырочка у смартфона рядом с портом для зарядки – и почему она важна. Этот элемент играет ключевую роль в улучшении качества звука во время разговоров и записи видео.

