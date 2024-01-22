Американский техногигант перечислил деньги 19 января, они уже поступили в бюджет, сообщил регулятор.

Apple пополнила бюджет России на 1,18 млрд рублей (около $13 млн), оплатив антимонопольный штраф, сообщают росСМИ со ссылкой на ФАС (Федеральная антимонопольная служба) России. Для американского техногиганта этот штраф стал вторым крупным за год.

На России утверждают, что Apple "запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты". Федеральная антимонопольная служба РФ сочла эти действия нарушением антимонопольного законодательства.

Примечательно, что в октябре 2023 года росСМИ утверждали, что Apple якобы разрешила российским разработчикам встраивать в свои приложения для iOS и iPadOS возможность оплаты сторонними платежными системами. Кроме того, комиссия в этом случае составила бы 27% вместо стандартных 30%.

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Утверждалось, что возможность вставлять внешние ссылки появилась только у разработчиков из России, пользователям других стран ссылки отображаться не должны.

Ранее россияне заявляли, что в феврале прошлого года Apple уже оплатила антимонопольный штраф по делу "Лаборатории Касперского". Тогда Apple признали виновной в том, что она злоупотребила своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Apple ушла из России почти два года назад: что изменилось

Практически сразу после начала полномасштабной войны Apple заявила о прекращении сотрудничества с агрессором и уходе с российского рынка. Компания пообещала прекратить экспорт всех продуктов компании и отключить Apple Pay и другие сервисы.

Однако в России утверждают, что компания до сих пор частично присутствует на рынке. Так, новенькие iPhone 15 на старте можно было свободно купить в РФ даже вопреки санкциям.

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