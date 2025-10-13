При этом отмечается, что новый стандарт будет в первую очередь ориентирован не на повышение скорости, а на надежности соединения.

Не успел Wi-Fi 7 широко выйти на рынок, как в TP-Link заявили о проведении первой в мире демонстрации возможностей беспроводных сетей следующего поколения. Такое событие в компании называют "важной вехой" в разработке Wi-Fi 8.

В ходе демонстрации инженеры проверили передачу данных и работу маяков (beacon) – системных сигналов, обеспечивающих стабильность соединения и синхронизацию между устройствами, сообщает издание The Verge.

По данным TP-Link, новый стандарт будет работать в диапазоне 2,4, 5 и 6 ГГц с максимальной скоростью передачи данных до 23 Гбит/с – в 2.5 раза больше в сравнении с Wi-Fi 7. При этом основной упор будет сделан не на повышение скорости, а на надежности соединения.

Еще одна задача беспроводных сетей следующего поколения – оптимизировать работу технологии динамического распределения спектра. Данный подход позволяет эффективно распределять частотные ресурсы между пользователями, учитывая нагрузку сети и другие условия.

Первые потребительские устройства с Wi-Fi 8 появятся до официального утверждения стандарта, которое планируется сделать до конца 2028 года.

Напомним, стандарт Wi-Fi 7 официально запустили в январе 2024 года. Новая технология позволяет передавать потоковое видео в 8К-разрешении и запускать многопользовательские игры в дополненной и виртуальной реальности.

