Премьер-министр Словении не стал раскрывать сумму, которую его страна выделит на закупку оружия.

Словения присоединяется к программе PURL, в рамках которой страны НАТО выделяют деньги на покупку американского оружия для Украины. Об этом заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Марком Рютте.

"Я не могу раскрыть сумму, потому что она засекречена. И у меня сейчас нет полномочий называть ее. Тем не менее она предусмотрена бюджетом Министерства обороны на 2025 год, поэтому это не является дополнительными расходами", - поделился он.

Голоб добавил, что помощь Словении в рамках программы PURL будет сосредоточена только на оборонительном оружии. Он упомянул системы противовоздушной обороны, которые позволят защитить объекты энергетической инфраструктуры Украины от российских атак.

"Наш долг - помочь защитить украинский народ. Поэтому Словения решила присоединиться к инициативе PURL, чтобы защитить гражданских и инфраструктуру, что сейчас даже более важно в преддверии зимы", - подчеркнул премьер Словении.

Американское оружие для Украины - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в первых пакетах инициативы "Список приоритетных требований Украины" (PURL) союзники закупят у США ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и снаряды для ракетно-артиллерийских систем HIMARS. Он отметил, что Украина получила более 2 млрд долларов от партнеров специально для программы PURL.

Кроме того, в конце сентября Зеленский сообщал, что в рамках программы PURL планируется финансирование шести пакетов различного оружия. В частности, с августа Нидерланды профинансировали 1-й пакет на 578 миллионов долларов, а Дания, Норвегия, Швеция вместе профинансировали 2-й пакет на 495 миллионов долларов.

