На борту авианосцев класса "Форд" могут базироваться разнообразные самолеты, включая самолеты с фиксированным крылом, вертолеты и дроны.

Авианосцы являются крупнейшими и самыми современными военными кораблями, которые по сути являются мобильными аэропортами. Без самолетов и вертолетов эти корабли являются лишь плавучими островами, которые имеют оборонительные возможности.

Сила авианосца заключается в его самолетах, и для определения правильного количества бортов, которые может вместить судно, нужно провести много инженерных расчетов, рассказывает ресурс Slash Gear. В теории авианосцы могут нести на своих палубах все – от грузовых самолетов до вертолетов. Но они наиболее известны тем, что на них размещаются истребители.

Авианосцы США: какие судна несут службу

Сейчас Соединенные Штаты Америки имеют 11 активных авианосцев и авианосных ударных групп. Еще больше сейчас находятся в стадии разработки. США много лет модифицировали и модернизировали свой флот авианосцев. Современные образцы значительно больше предшественников, а также более совершенны в технологическом плане.

Но не все эти 11 авианосцев относятся к одному классу. Сейчас речь идет о десяти авианосцах класса "Нимиц" и одном авианосце класса "Джеральд Р. Форд". Со временем флот авианосцев класса "Нимиц" будет выведен из эксплуатации. На его замену будут построены новые корабли. К примеру, сейчас строят авианосец USS Enterprise, который, как ожидается, поступит в эксплуатацию примерно в 2030 году.

Сколько истребителей вмещают американские авианосцы

Каждый класс авианосцев вмещает разное количество истребителей. Речь может идти об от 50 до 90 бортов, в зависимости от конфигурации судна.

USS Nimitz – первый в своем классе и старейший авианосец во флоте, введенный в эксплуатацию в 1975 году. Последний корабль этого класса – USS George H.W. Bush (CVN-77) – поступил на службу в 2009 году. Его экипаж насчитывает около 6000 моряков и морских пехотинцев. В авиационном крыле работают более 2400 человек.

В целом "Буш" может перевозить 90 самолетов, но не все из них являются истребителями. К тому же на борту не всегда базируются все эти борта.

"USS George H.W. Bush обычно перевозит 56 истребителей, включая F/A-18A/C и F/A-18E/F Super Hornets. Авианосец имеет четыре паровые катапульты и три тормозных троса, что позволяет совершать полеты каждые 20 секунд, в общей сложности 140 вылетов в день. CVN-77 поддерживает другие самолеты с фиксированным крылом, такие как EA-6B Prowler и E-2C Hawkeye, а также многочисленные типы дронов и вертолетов, таких как SH-60F, HH-60H и SH-60B Seahawk", – говорится в материале.

Что касается авианосцев класса "Форд", сейчас эксплуатируется только один – USS Gerald R. Ford. Он может вмещать около 4660 человек. На его борту могут базироваться различные самолеты, включая самолеты с фиксированным крылом, вертолеты и дроны.

"Обычно авианосец класса "Форд" может вместить 75 самолетов, значительная часть которых – истребители. Авианосец способен вместить более 90 самолетов, но это не является стандартной процедурой эксплуатации. USS Ford перевозит более современные истребители, включая F-35C Lightning II, но также принимает F/A-18A/C и F/A-18E/F Super Hornets, как и корабли класса "Нимиц", – добавляет издание.

США выводят из эксплуатации легендарный авианосец USS Nimitz

USS Nimitz (CVN-68) является одним из наиболее знаковых военных кораблей всех времен. Но его история завершается, вывод легендарного корабля из эксплуатации запланирован на 2026 год.

К сожалению, не будет возможности увидеть легендарный корабль в качестве музейного экспоната. Дело в том, что те детали, которые пригодны к использованию, будут переделаны и сохранены для других авианосцев флота. Корпус авианосца будет разобран.

