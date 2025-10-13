Соответствующее решение было принято по приказу "Укрэнерго".

В Днепропетровской области вечером 13 октября во второй раз за сутки были введены экстренные отключения света.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК. Отмечается, что соответствующее решение было принято по приказу "Укрэнерго". Графики во время таких мер не действуют.

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", – говорится в заявлении.

Напомним, что утром 13 октября было объявлено о применении экстренных отключений в Днепропетровской и Донецкой областях. Экстренные отключения на Днепропетровщине были отменены в 12:50.

Ситуация в энергосистеме Украины

Из-за усиления атак российских оккупационных войск на объекты энергетической инфраструктуры, в некоторых регионах возникли проблемы с электроэнергией.

В Минэнерго рассказывали, что россияне изменили тактику ударов по энергообъектам Украины. Отмечалось, что сейчас враг атакует точечно – от региона к региону.

Под атаками находится и газовая инфраструктура, в том числе газовые хранилища. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для прохождения зимы придется импортировать больше газа из других стран. Главная задача заключается в нахождении средств на приобретение голубого топлива.

