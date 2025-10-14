Далио считает, что стремительный рост государственного долга и углубление неравенства могут привести к кризису в США.

Известный миллиардер Рэй Далио, который предсказал финансовый кризис 2008 года, видит признаки того, что Америка движется к "псевдогражданской войне", пишет Daily Mail.

Он не исключает, что произойдут глубокие политические, экономические и социальные расколы, которые угрожают разорвать нацию на части.

В публикации говорится, что в интервью Bloomberg основатель Bridgewater Associates - крупнейшего в мире хедж-фонда - заявил, что США и большая часть мира уже вовлечены в многочисленные конфликты, пересекающиеся между собой, и не все из них ведутся с помощью оружия.

"Мы находимся в состоянии войны. Существует финансовая, денежная война. Существует технологическая война, геополитические войны, а также военные войны. И вот мы имеем определенную гражданскую войну, которая развивается в США и других странах, где существуют непримиримые разногласия", - отметил Далио.

Слова миллиардера, опубликованные в журнале Newsweek, как рассказывает издание, рисуют мрачную картину в США, которая распадается изнутри по мере того, как ее глобальное доминирование ослабевает.

По мнению Далио, силы, которые исторически способствуют большим общественным изменениям, сейчас одновременно находятся под давлением: деньги, внутренний порядок и беспорядок, геополитика, природные силы и технологические изменения.

Указывается, что Далио уже давно предупреждает, что стремительный рост государственного долга и углубление неравенства могут стать причиной возникновения кризиса в США.

По его словам, сейчас федеральный долг составляет почти 38 триллионов долларов. Кроме этого, соотношение долга к доходу страны, которое составляет около 120%, может вскоре сделать невозможным выполнение правительством своих обязательств без сокращения основных услуг.

Как добавляет издание, миллиардер предупредил, что США могут столкнуться с самоусиливающимся экономическим коллапсом. То есть, неустойчивый долг может спровоцировать то, что он назвал "смертельной спиралью" - обратная связь, когда высокие процентные расходы приводят к еще большему заимствованию и нестабильности.

"Если взять наиболее аналогичный период, я бы сказал, что мы находимся в ситуации, которая очень похожа на 1937-1938 годы. Есть проблема долгов. Есть внутренние конфликты относительно богатства и того, как следует управлять страной", - поделился Далио.

По его мнению, политическая поляризация, особенно в отношении богатства и управления, подрывает внутреннюю стабильность США.

Хотя миллиардер и не спрогнозировал открытый вооруженный конфликт, но, по его словам, США уже страдают от "своеобразной гражданской войны" - войны, которая ведется с помощью политики, СМИ и денег, а не оружия.

Далио объяснил, что эта "псевдогражданская война" является отражением "непримиримых разногласий" между враждующими фракциями. То есть это время, когда институты шатаются, дискурс разрушается, а беспорядок проникает во все уголки управления.

Более того, как говорится в статье, по мнению миллиардера, те же исторические силы, которые преображают США, меняют и мировой порядок - от подъема Китая до упадка западного доминирования.

"Силы, которые формируют мир, сейчас подвергаются разрушению, и Америка является ярким примером этого", - сказал он.

