Ткачук считает, что один тип вооружения в ограниченном количестве точно не заменит комплекса действий.

В случае принятия президентом США Дональдом Трампом решения о поставках ракет "Томагавк" для Украины поступят они не раньше 2026 года. Об этом сказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире телемарафона.

Он предостерег от излишних надежд, отметив, что один тип вооружения в ограниченном количестве точно не заменит комплекса действий, который проводится сегодня. По его словам, уничтожить военные возможности россиян невозможно только ракетами "Томагавк".

Также военный отметил, что если эти ракеты нам предоставят, то немного, потому что они у Соединенных Штатов в ограниченном количестве.

"Если мы получим эти "Томагавки", то, как и самолеты F-16, не сразу. F-16 нам согласовали передать в августе 2023 года, а получили мы их в июле 2024-го, то есть 11 месяцев прошло. Подобная ситуация может быть и с "Томагавками": если даже и предоставят, то это будет не сразу, потому что это вооружение, которое требует системного обучения наших бойцов, соответствующего перемещения его, продажи. То есть это не будет раньше 2026 года, даже если до конца этого года нам это согласуют", - подчеркнул Ткачук.

Он считает, что каждый удар "Томагавками" придется долго и системно согласовывать с США, это будет влиять на качество атак, и в результате мы сможем поразить достаточно ограниченное количество объектов.

"Но на сегодняшний момент это очень классная информационно-психологическая борьба со стороны Украины и США, давление на Россию для примирения, попытка заставить Путина сесть за стол переговоров", - подчеркнул Ткачук.

По его мнению, президент США Дональд Трамп в конце концов должен будет принимать решение.

"Если Путин не уступит, а он не уступит, и будет продолжать проводить боевые действия, а Трамп уже сказал, что если тот не уступит, то он даст "Томагавки", то он уже должен выполнить свое слово. Потому что если не выполнит обещания, то будет выглядеть достаточно слабым, и это очень ударит по позиции США. Трамп загоняет себя в угол, где он вынужден принимать решения. Не исключено, что он и его администрация вынуждены будут встать на сторону Украины", - считает эксперт.

Заявление Трампа о "Томагавках" для Украины

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп не исключил возможности передачи Украине крылатых ракет "Томагавк", если Россия будет продолжать войну. Также он сказал, что, возможно, сначала обсудит этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.

Экс-президент РФ, а ныне заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев занервничал из-за заявлений Трампа. Вие сказал, что история с предоставлением этих ракет Украине может "закончиться плохо для всех" и прежде всего для самого Трампа. Медведев выразил надежду, что заявления о "Томагавках" - лишь очередная пустая угроза, вызванная "затяжными переговорами" Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

