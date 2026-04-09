Молодежь охладевает к ИИ: новое исследование показало рост скепсиса

Эксперты отмечают парадокс: молодежь активно использует ИИ в учебе, работе и даже личной жизни, но при этом все меньше доверяют этим инструментам.

Представители поколения "Z" (зумеры) все чаще испытывают тревогу и раздражение по отношению к искусственному интеллекту – несмотря на то, что продолжают активно им пользоваться. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Gallup.

Согласно опросу, проведенному среди людей в возрасте 14-29 лет, уровень энтузиазма по поводу ИИ снизился с 27% до 18% за год. Все больше зумеров говорят, что испытывают сомнения и даже злость из-за влияния технологии на их будущее.

Особенно настороженно к ИИ относятся молодые люди, уже работающие или только выходящие на рынок труда. Почти половина опрошенных считает, что риски ИИ в работе превышают его преимущества – это на 11% больше, чем год назад. Лишь 15% уверены, что ИИ приносит больше пользы, чем вреда.

При этом парадоксально, что уровень использования ИИ остается высоким. Молодые люди продолжают регулярно обращаться к "умным" чат-ботам, но эмоциональное отношение к ним становится все более настороженным.

Отдельно отмечается рост негативных эмоций: доля тех, кто чувствует злость по отношению к ИИ, увеличилась примерно на 9 процентных пунктов за год.

Эксперты объясняют такую динамику тем, что поколение Z – первое, кто одновременно активно использует ИИ и в полной мере сталкивается с его последствиями. Молодежь уже сейчас пытается адаптироваться к будущему, где искусственный интеллект будут играть ключевую роль, и потому оценивает его более критично.

УНИАН рассказывал о новом тренде среди зумеров: они потеряли интерес к удаленке и хотят работать в офисе. Многие сотрудники поколения Z начали свою карьеру во время локдаунов, и, как они утверждают, упустили важные возможности для социального общения.

Недавнее исследование показало, что представители поколения Z оказались глупее своих родителей – это первое подобное поколение в истории. Виной всему оказались современные технологии и онлайн-обучения.

Вас также могут заинтересовать новости: