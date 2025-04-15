Запустить переводчик можно будет прямо на смартфоне.

Исследователи лаборатории Google DeepMind создали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит общаться с дельфинами. Об этом говорится в блоге компании.

Модель под названием DolphinGemma была обучена на щелчках, свистах и потрескиваниях, которые издают дельфины. С помощью специального корпуса и смартфона Pixel, на котором запускается DolphinGemma, ученные записывают дельфиньи звуки, анализирует их и даже генерирует звуки в ответ.

Для этого модель обучили на данных проекта Wild Dolphin Project (WDP), некоммерческой организации, которая уже 35 лет изучает дельфинов на Багамах. Каждая запись звуков идёт с контекстом о том, что делало животное в этот момент.

Видео дня

Сейчас DolphinGemma распознает закономерности и уже умеет делать гипотезу о том, что сказало животное. Это помогает людям реагировать на сигналы и иногда даже удачно. Финальная цель − создать общий "словарь", который поможет наладить полноценную двустороннюю коммуникацию.

Запустить переводчик можно будет прямо на смартфоне, но точных сроков релиза пока нет.

В конце марта Google открыла доступ всем желающим к тестированию своей самой умной нейросети. Это первая модель в новой серии "мыслящих" ИИ, способных лучше справляться с задачами, требующими логики, анализа и учета контекста.

Свежее исследование показало, что чат-боты с ИИ все больше напоминают человеческий мозг. В частности, подтвердилась гипотеза о том, что развиваясь, текстовые нейросети не только работают лучше, но и приобретают больше схожих черт с мозгом.

Вас также могут заинтересовать новости: