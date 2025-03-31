Самый умный ИИ от Google внезапно стал бесплатным для всех: как воспользоваться

Это первая модель в новой серии "мыслящих" ИИ, способных анализировать информацию, делать логические выводы и решать сложные задачи.

Google неожиданно открыла доступ всем желающим к тестированию своей новой мультимодальной ИИ-модели Gemini 2.5 Pro, ранее доступной только Advanced-подписчикам.

Gemini 2.5 Pro была представлена всего неделю назад и во многих бенчмарках обходит своих конкурентов. Это первая модель в новой серии "мыслящих" ИИ, способных лучше справляться с задачами, требующими логики, анализа и учета контекста.

Еще одна особенность Gemini 2.5 Pro – возможность анализа до 1 миллиона токенов за один запрос, причем в будущем обещают сразу 2 млн. У большинства современных аналогов стандартный предел составляет ~200 тысяч токенов. Такой объем позволяет работать с длинными документами, многочасовыми видео и сложными наборами данных, сохраняя целостность интерпретации.

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Попробовать нейросеть можно в веб-версии или приложении Gemini. Google подчеркивает, что Gemini 2.5 Pro все еще считается экспериментальной моделью и имеет ограничения для бесплатных пользователей – прежде всего по скорости и объему запросов.

Тем не менее, Google делает новейшую модель бесплатной для всех, которая еще недавно считалась премиальной – без скрытых платежей и подписок. Остается вопрос, как этот шаг повлияет на баланс рынка, где аналогичные решения доступны только по платной подписке, отмечают СМИ.

Накануне Илон Маск представил третью версию чат-бота – Grok 3, назвав ее "самым умным искусственным интеллектом на Земле". Ранняя версия новой модели превосходит ChatGPT, DeepSeek и другие решения от конкурентов во всех ключевых тестах, включая математику, науку и программирование.

Меж тем OpenAI запустил сайт, на котором можно бесплатно озвучить любой текст – даже на украинском. Система позволяет настраивать как сам голос, так и его стиль звучания, тембр и эмоциональность.

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