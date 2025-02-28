На качество связи в поезде может влиять даже металл, из которого произведены вагоны.

Украинские абоненты часто жалуются на ухудшение или исчезновение связи во время путешествий по железной дороге. Мобильные операторы отмечают, что обеспечить качественное покрытие на железнодорожных путях сложно. Об этом говорится в статье УНИАН.

"Подавляющее большинство железнодорожных объектов является критической инфраструктурой и расположение любых посторонних конструкций (базовых станций) там подлежит сложному регулированию и требует тесного сотрудничества с "Укрзализныцей", - сказали в "Киевстар".

В компании отмечают, что на качество связи может влиять даже металл, из которого произведены вагоны. Из-за этого радиосигнал в вагонах является ослабленным на 30 дБ (то есть в 1000 раз) по сравнению с внешним уровнем. Чтобы исправить эту ситуацию необходимо модернизировать подвижной состав, устанавливая в вагонах специальное оборудование.

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"Для решения задачи улучшения качества связи на железных дорогах необходима тесная государственно-частная кооперация с привлечением "Укрзализныци", операторов мобильной связи и национального регулятора", - добавили в "Киевстар".

При этом, в свою очередь, мобильный оператор Vodafone уже строил пилотный участок сети, который должен был полностью обеспечить связь на отрезке Киев-Борисполь.

"В рамках проекта инженеры компании провели практические замеры сигнала вдоль основных железнодорожных путей: для непрерывного покрытия вдоль железной дороги не хватает более 500 километров", - сказали в пресс-службе компании Vodafone.

Оператор оценил, что для исправления проблемы нужно установить около 200 новых базовых станций, а также модернизировать большое количество уже существующих. Однако базовые станции вдоль железной дороги почти никто не использует, кроме самих пассажиров на поездах.

"Среднесуточная загрузка таких станций - примерно 15% от их ресурса. Для строительства сети, которая бы обеспечивала достаточным качеством сигнала пассажиров, оператору понадобилось бы около 1,5 миллиардов гривен. Период окупаемости этого проекта - около 70 лет для одного оператора и около 30, если строить сеть на трех операторов", - рассказали в пресс-службе Vodafone.

Интернет в "Укрзализныце"

Еще в 2023 году вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и тогдашний председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин протестировали, как работает интернет с помощью Starlink во время путешествия поездом.

Тогда один поезд "Интерсити" оборудовали Starlink и катали его на разных маршрутах более 100 дней. Результаты тестирования: доступность на маршруте 97%; скорость до 100 Мбит/с.

В сентябре 2024 года "Укрзализныця" запустила Wi-Fi в поездах "Интерсити" и "Интерсити+". На время путешествия одному пользователю дается бесплатный 1 Гб трафика, а скорость интернета составит до 10 Мб/с.

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