Украинские абоненты часто жалуются на ухудшение или исчезновение связи во время путешествий по железной дороге. Мобильные операторы отмечают, что обеспечить качественное покрытие на железнодорожных путях сложно. Об этом говорится в статье УНИАН.
"Подавляющее большинство железнодорожных объектов является критической инфраструктурой и расположение любых посторонних конструкций (базовых станций) там подлежит сложному регулированию и требует тесного сотрудничества с "Укрзализныцей", - сказали в "Киевстар".
В компании отмечают, что на качество связи может влиять даже металл, из которого произведены вагоны. Из-за этого радиосигнал в вагонах является ослабленным на 30 дБ (то есть в 1000 раз) по сравнению с внешним уровнем. Чтобы исправить эту ситуацию необходимо модернизировать подвижной состав, устанавливая в вагонах специальное оборудование.
"Для решения задачи улучшения качества связи на железных дорогах необходима тесная государственно-частная кооперация с привлечением "Укрзализныци", операторов мобильной связи и национального регулятора", - добавили в "Киевстар".
При этом, в свою очередь, мобильный оператор Vodafone уже строил пилотный участок сети, который должен был полностью обеспечить связь на отрезке Киев-Борисполь.
"В рамках проекта инженеры компании провели практические замеры сигнала вдоль основных железнодорожных путей: для непрерывного покрытия вдоль железной дороги не хватает более 500 километров", - сказали в пресс-службе компании Vodafone.
Оператор оценил, что для исправления проблемы нужно установить около 200 новых базовых станций, а также модернизировать большое количество уже существующих. Однако базовые станции вдоль железной дороги почти никто не использует, кроме самих пассажиров на поездах.
"Среднесуточная загрузка таких станций - примерно 15% от их ресурса. Для строительства сети, которая бы обеспечивала достаточным качеством сигнала пассажиров, оператору понадобилось бы около 1,5 миллиардов гривен. Период окупаемости этого проекта - около 70 лет для одного оператора и около 30, если строить сеть на трех операторов", - рассказали в пресс-службе Vodafone.
Интернет в "Укрзализныце"
Еще в 2023 году вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и тогдашний председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин протестировали, как работает интернет с помощью Starlink во время путешествия поездом.
Тогда один поезд "Интерсити" оборудовали Starlink и катали его на разных маршрутах более 100 дней. Результаты тестирования: доступность на маршруте 97%; скорость до 100 Мбит/с.
В сентябре 2024 года "Укрзализныця" запустила Wi-Fi в поездах "Интерсити" и "Интерсити+". На время путешествия одному пользователю дается бесплатный 1 Гб трафика, а скорость интернета составит до 10 Мб/с.