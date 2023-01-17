Минцифры уже передала УЗ 450 терминалов Starlink, в следующем месяце будет доставлена еще одна партия.

В течение года все поезда "Укрзализныци" "Интерсити+" перейдут на интернет от Starlink.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, в "Укрзализныце" успешно завершили тестирование вайфай на базе технологии Starlink в поезде "Интерсити" и подвели итоги. Отмечается, что вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин протестировали, как работает интернет на "Старлинках" во время путешествия.

"Оборудовали "Старлинками" один поезд "Интерсити" и катали его на разных маршрутах более чем 100 дней. Результаты тестирования: доступность на маршруте 97%; скорость до 100 Мбит/с", - говорится в сообщении.

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По словам Камышина, в течение года интернет от Starlink появится во всех поездах "Интерсити+". Федоров также сообщил, что команда Министерства цифровой трансформации уже передала "Укрзализныце" 450 терминалов Starlink. В следующем месяце будет доставлена еще одна партия.

Starlink в Украине

Как сообщал УНИАН, 13 января стало известно, что Украина уже получила 30 тыс. терминалов Starlink для обеспечения связи там, где не работает обычная сеть.

По данным Международного союза электросвязи, Украине на восстановление телекоммуникаций, поврежденных из-за полномасштабной войны, почти 2 млрд долларов. Инфраструктура связи повреждена в более 10 из 24 областей.

Отмечается, что в 80% освобожденных от российской оккупации украинских городов частично восстановили интернет.

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