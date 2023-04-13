Многие не подозревают, но секрет долгой и безупречной работы аккумулятора кроется в том, как происходит его первая зарядка при первом использовании смартфона.

Люди меняют свои мобильные устройства по разным причинам и не всегда по собственной инициативе. Одной из самых популярных причин является деградация аккумулятора, когда смартфон уже не способен прожить один рабочий день и все время просит подпитки.

Многие не подозревают, но секрет долгой и безупречной работы аккумулятора кроется в том, как происходит его первая зарядка при первом использовании смартфона. Что можно и нельзя делать после покупки нового устройства – читайте далее.

Правильная зарядка смартфона сразу после покупки

Для начала стоит отметить, что если вы принесли новый смартфон с улицы, а на дворе минусовая температура, то стоит подождать пару часов, чтобы он достиг комнатной температуры, прежде чем включать его.

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Следующее, что необходимо сделать – полностью разрядить смартфон (чтобы он сам отключился), а потом провести его зарядку до 100%. После чего стоит снять телефон с зарядного устройства. Данная процедура поможет откалибровать новенький девайс, чтобы получить максимальную автономность работы от его батареи и более точное отображение информации на статусном индикаторе.

После этого повторять данные процедуры абсолютно необязательно, а лучше и вовсе не стоит. Все потому, что для литиевых батарей, которые стоят в современных смартфонах, не совсем полезны критичные уровни заряда – 0% ли 100%, поэтому постарайтесь не разряжать их полностью.

Идеальный расклад: подзаряжайте смартфон, когда процент заряда упал до 15-20%. А снимайте с зарядки, когда на экране высвечивается 80%. И ни в коем случае не оставляйте гаджет на зарядку на ночь: он все время будет держать заряд 100% и нагреваться, а высокая температура (как и сильное охлаждение) – одна из основных причин преждевременной "смерти" аккумуляторов.

Еще один важный момент – используйте только качественные зарядные устройства без повреждений, изломов и потертостей. При этом смартфон необходимо снимать с зарядного устройства сразу же, как только он восстановил свой запас энергии,

Оставляя устройство на зарядке после заполнения 100% емкости батареи, вы каждый раз нарушаете его калибровку, и ее придется проводить заново для отображения корректной информации.

Как продлить срок службы аккумулятора – 5 шагов

Не разряжайте батарею полностью: лучше всего, чтобы уровень заряда оставался в диапазоне от 20% до 80%.

Не ставьте смартфон на ночную зарядку.

Калибруйте аккумулятор 2-3 раза в год.

Используйте качественные зарядные устройства: не используйте подделки или несертифицированные девайсы, так как они могут повредить аккумулятор.

Избегайте перегрева: не оставляйте устройство на прямом солнечном свете или рядом с источниками тепла.

Если вы хотите продлить срок службы аккумулятора смартфона, то важно соблюдать основные правила использования сразу после покупки. Таким образом, вы избежите быстрого расхода аккумулятора и не придется искать, где заменить его на другой.

Стоит отметить, что в 99% современных смартфонов корпус не предусматривает самостоятельной замены аккумулятора. Поэтому, если вам потребуется замена, вам придется заказать аккумулятор в интернет-магазине или обратиться в сервисный центр.

Ранее УНИАН рассказывал, для чего нужен "режим полета" в телефоне. Хотя изначально этот режим внедрили в телефоны и планшеты для активации во время перелетов, он на самом деле может пригодиться и в повседневной жизни. Также делились нюансами о том, как правильно ставить смартфон на зарядку: вероятно, многие никогда даже не задумывались об этом, делая так, как получится.

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