Этот 6-ядерник должен стать отличной основой для игрового ПК среднего уровня.

Компания AMD пополнила линейку своих процессоров с 3D V-Cache, тихо опубликовав данные о Ryzen 5 5500X3D на официальном сайте. На информацию обратил внимание ресурс Notebookcheck.

По сути, Ryzen 5 5500X3D позиционируется как более доступный вариант Ryzen 5 5600X3D, сохранив при этом ключевые особенности архитектуры Zen 3 – 6 ядер, 12 потоков и внушительный объем L3-кэша 96 МБ.

Базовая частота составит 3,0 ГГц, максимальная – 4,0 ГГц. Для сравнения, у старшей модели 5600X3D эти показатели равны 3.3 ГГц и 4.4 ГГц соответственно. Энергопотребление (TDP) осталось на уровне 105 Вт.

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Пока что информация о стоимости отсутствует, поскольку процессор еще не поступил в продажу в онлайн-магазинах. В качестве ориентира можно рассматривать стартовую стоимость Ryzen 5 5600X3D – около 230 долларов. Это позволяет предположить, что новая модель будет стоить 200 долларов или даже дешевле.

Напомним, в конце 2024 года AMD выпустила два новых процессора Ryzen 5000 под устаревший сокет AM4. Это разогнанные модификации "народных" Ryzen 5 5600 и 5600X.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант. Наиболее распространенные процессоры – 6-ядерные и 8-ядерные.

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