ИИ важнее геймеров: новое поколение видеокарт Nvidia придется ждать до 2028-2029

При этом ситуация с обновленной линейкой RTX 50 Super выглядит более оптимистично.

По данным инсайдеров, Nvidia не планирует выпускать следующее поколение игровых видеокарт как минимум до 2028 года, а дебют новинок и вовсе может состояться лишь в начале 2029-го. Об этом в своем новом ролике на YouTube заявил инсайдер Moore's Law Is Dead.

Основные ресурсы компании сейчас направлены на развитие дата-центров и решений для искусственного интеллекта, которое стало для Nvidia ключевым источником дохода. В результате игровые видеокарты рискуют остаться без полноценного обновления на более длительный срок, чем обычно.

Эта информация совпадает с недавними сообщениями, в которых говорилось, что рынок видеокарт может столкнуться с заметным сдвигом графика выхода следующего поколения GPU – как у Nvidia, так и у AMD. Рост спроса на ИИ-ускорители не позволяет обеспечить стабильное, а главное, экономически выгодное производство видеоускорителей.

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Утечка указывает, что вместо совершенно новой серии Nvidia может выпустить линейку GeForce RTX 50 Super. Ожидается, что такие модели получат больше видеопамяти и ряд улучшений, сохранив архитектуру Blackwell. Их премьера якобы запланирована на начало 2027 года.

Недавно Nvidia вернула в продажу GeForce RTX 3060, чей релиз состоялся более пяти лет назад. Возвращение ветерана связано с задержкой новинки – RTX 5050 (9 ГБ), которая должна была занять нишу бюджетных решений с увеличенным объемом видеопамяти.

Напомним, в июне Nvidia представила семейство топовых ARM‑чипов, объединяющих процессор и видеокарту. Компания обещает производительность уровня RTX 5070 и автономность уровня MacBook.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. GeForce RTX 3060 все еще в топе, также пользователи активно обновляются до Windows 11 на фоне свежих апдейтов, ускоряющих систему.

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