В Польше произошла резкая смена настроений в отношении Украины: что показал новый опрос

Большинство поляков высказались против вступления Украины в Евросоюз и даже оказания дальнейшей помощи.

В Польше 36% граждан заявили, что их отношение к украинцам с начала полномасштабной войны ухудшилось. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на результаты опроса Opinia24.

При этом большинство участников опроса (54%) сказали, что их отношение к украинцам с начала вторжения РФ в 2022 году не изменилось. А еще 3% заявили, что их отношение к гражданам Украины улучшилось.

Также респондентам был задан вопрос о вступлении Украины в ЕС. Так, 52% поляков не поддержали эту инициативу, а поддержали лишь 33%.

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Кроме того, 44% поляков высказались за прекращение помощи Украине со стороны Польши на фоне вопроса об УПА. При этом 41% заявили о необходимости продолжить оказание помощи.

А на вопрос, поддерживают ли поляки решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла, 55% ответили утвердительно. В то время как 27% респондентов выступили против этого решения.

Как поляки относятся к украинцам

Напомним, ранее социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович объяснял, что ухудшение отношения поляков к украинцам связано с заявлениями местных властей. В то же время эксперт подчеркнул, что подобные споры между Украиной и Польшей может активно использовать РФ в своих интересах.

Вчера в Польше ответили российскому диктатору Владимиру Путину на заявления о территориальных претензиях Варшавы к Украине. Польские власти убеждены, что Кремль хочет спровоцировать противостояние между союзниками.

Отметим, что в последнее время в Польше начало расти количество нападений на украинцев. В частности, во время одного из таких инцидентов, произошедшего 27 июля, трое поляков избили украинскую пару. Позже правоохранители задержали двух нападавших.

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