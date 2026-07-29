'Крещатик 48/2': семейное фэнтези о мистическом Киеве – премьера на Киевстар ТВ

Фильм наверняка понравится зрителям, которые любят семейные приключения и истории, по-новому переосмысливающие знакомые легенды и мифы.

Эксклюзивная онлайн-премьера фильма "Крещатик 48/2" – украинского семейного фэнтези, в котором переплетаются современный Киев, городские легенды и герои украинской мифологии. Фильм уже доступен для просмотра на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

В центре сюжета – киевский школьник, который находит раненого пса и вскоре узнает, что тот является легендарным Хортом – воином-характерником и защитником города. Знакомство с ним открывает мальчику путь в скрытый мир, где рядом с современной столицей существует мистический Киев со своими законами, тайнами и необычными обитателями.

Вместе с новыми союзниками герой оказывается в эпицентре борьбы за будущее города. Его ждут опасные приключения, встречи с мифическими существами и противостояние с влиятельным врагом, стремящимся покорить Киев и овладеть его силой.

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"Крещатик 48/2" точно понравится зрителям, которые любят семейные приключения, украинское фэнтези и истории, по-новому переосмысливающие знакомые легенды и мифы.

Смотрите фильм "Крещатик 48/2" – уже на платформе Киевстар ТВ.

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Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямым эфирам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua.

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