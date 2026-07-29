На популярном европейском курорте прокатилась волна 'селфи-краж'

Власти Бенидорма также борются с нелегальным жильем, благодаря чему уже пополнили бюджет.

Испанский курорт Бенидорм, который ежегодно привлекает миллионы туристов солнечными пляжами, бурной ночной жизнью и доступными ценами, столкнулся с новой схемой мошенничества, сообщает Daily Mail. Путешественникам рекомендуют быть осторожными с чрезмерно приветливыми незнакомцами, которые могут воспользоваться доверчивостью отдыхающих.

Жительница Бенидорма Мишель Бейкер рассказала о новом способе краж на своей странице Benidormforever в Facebook.

По её словам, мошенническая схема, которую она назвала "селфи-кражей" (selfie steal), чаще всего нацелена на женщин. К туристам подходит улыбчивая и доброжелательная пара и просит сфотографировать их. После этого незнакомцы предлагают сделать совместное селфи.

Видео дня

"Это новая схема, которая в основном направлена против женщин. Пара просит вас сделать фото, ведет себя очень приветливо, а затем приглашает присоединиться к селфи", – пояснила Мишель.

Она призвала туристов вежливо отказываться от такого предложения.

По словам эксперта, когда люди оказываются совсем рядом, воры могут незаметно похитить кошелек, телефон, часы или ювелирные украшения.

"Они настолько ловкие, что вы даже ничего не почувствуете", – предупредила она.

Не только "селфи": ещё одна популярная афера

Мишель подчеркнула, что в целом Бенидорм остается безопасным курортом и ее цель – не напугать туристов. Однако во время отдыха люди часто теряют бдительность, чем и пользуются мошенники.

Среди других распространенных схем она назвала игру The Pea Men ("Горошинка под стаканчиком"), которую считают одной из самых известных афер курорта. Обычно на пляже мужчина прячет горошину под одним из трех стаканчиков, быстро перемещает их и предлагает угадать, где она находится. Рядом находится пара, которая якобы участвует в игре и демонстративно выигрывает, создавая впечатление, что победить легко.

На самом деле эти люди являются сообщниками мошенников. Турист может выиграть только первый раунд, после чего начинает постоянно проигрывать.

По словам Мишель, пострадавших нередко психологически заставляют продолжать игру, пока они не потеряют все деньги. Многие описывают такую ситуацию как очень неприятную и даже пугающую.

Поэтому туристам советуют не останавливаться у таких уличных игр и просто проходить мимо.

Между тем местные власти активизировали борьбу с незаконной арендой жилья для туристов.

Как сообщает The Olive Press, благодаря штрафам за нелегальное размещение отдыхающих город уже пополнил бюджет более чем на 100 тысяч евро.

Первые четыре штрафа составляли по 50 001 евро каждый, однако их сумма была уменьшена вдвое после того, как владельцы признали нарушение и согласились оперативно уплатить штрафы. Об этом сообщил советник Бенидорма по вопросам торговли Хави Хорда.

В настоящее время продолжается рассмотрение ещё 12 дел о возможных нарушениях.

С тех пор как городской совет получил полномочия применять санкции, власти уже получили 196 жалоб на нелегальную аренду туристического жилья.

Другие советы туристам

Напомним, бывшая стюардесса Джини Вини предупредила о распространенной привычке во время авиаперелетов, которая может повысить риск серьезных травм. По её словам, пассажиры должны оставаться на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности, пока самолёт не подъедет к выходу и не погаснет знак "Пристегнуть ремни".

Дело в том, что даже при относительно низких скоростях эти движения могут привести к тому, что стоящие пассажиры потеряют равновесие и получат травмы.

Вас также могут заинтересовать новости: