Опубликован список лучших и худших игровых видеокарт для покупки в 2026 году

Сейчас лучшими решениями в бюджетно сегменте считаются Intel Arc B580 и Arc B570.

Известный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt выпустил обновленный тир-лист видеокарт для сборки игрового ПК. Из-за дефицита памяти цены на GPU продолжают расти и в ближайшее время вряд ли снизятся, поэтому, по мнению эксперта, откладывать покупку особого смысла нет.

В бюджетном сегменте наиболее удачным выбором сейчас считаются Intel Arc B580 и Arc B570. Они предлагают хорошее сочетание цены и производительности, а также оснащены достаточным по современным меркам объемом VRAM – 12 и 10 ГБ соответственно.

В то же время GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9060 XT в версии с 8 ГБ эксперт советуют обходить стороной, поскольку такого объема памяти для игр в 2026 году уже недостаточно.

Видео дня

В среднем ценовом сегменте главным фаворитом считается Radeon RX 9070. Видеокарта уверенно справляется с играми в разрешении 1440p, имеет 16 ГБ памяти и стоит заметно дешевле ближайшего конкурента от NVIDIA. Тем, кто хочет немного сэкономить, стоит присмотреться к Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ. А вот RTX 5070 и RTX 5060 Ti утратили привлекательность из-за слишком высокой стоимости.

Для комфортного гейминга в 4K автор рекомендует Radeon RX 9070 XT. По его мнению, именно эта карточка обеспечивает лучшее соотношение цены и производительности. Что касается GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090, то их покупка оправдана скорее для профессиональных задач – работы с ИИ, 3D-графикой или видеомонтажом, – чем для обычных игр.

Таким образом, в топе не оказалось ни одной видеокарты Nvidia. Все современные модели "зеленых" стоят слишком дорого и не предлагают достаточной выгоды по сравнению с AMD.

УНИАН писал, что видеокарты AMD подорожают уже третий раз с начала года. В ближайшие месяцы цены на Radeon RX 9000 вырастут на 10–15%.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. Мобильная RTX 4060 стала самой популярной видеокартой среди геймеров, а процессоры Intel впервые за долгое время сумели увеличить свою долю.

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